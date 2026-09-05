Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol

Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol

Lens05 sept. , 22:20
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Sorti sur blessure après 20 minutes, Matthieu Udol semblait avoir un problème au genou, puisque le staff médical du RC Lens lui faisait le test du tiroir pour en savoir plus. A priori, le défenseur des Sang et Or devrait être là jeudi prochain en Ligue des champions.
Les supporters lensois ont craint le pire en voyant Matthieu Udol être contraint de quitter ses coéquipiers ce samedi en début de match contre le FC Lorient. On le sait, le joueur de 30 ans a déjà eu de sérieux soucis au genou, et forcément il y avait de quoi être inquiet pour l'ancien Messin. Mais, après la rencontre, Dino Toppmöller, l'entraîneur du RC Lens a donné des nouvelles à priori rassurantes.
« Matthieu Udol a pris un grand coup au niveau de la cuisse. Il a une instabilité dans la jambe, il y a des choses à voir avec lui demain. On ne sait pas s’il sera apte pour Prague, mais on espère qu’il pourra jouer. C’est une béquille, c’est gonflé au niveau de la cuisse, on verra comment ça va réagir dans la nuit.», a indiqué le technicien allemand du RC Lens.

Lire aussi

L1 : Lorient pose une belle clim à LensL1 : Lorient pose une belle clim à Lens
Articles Recommandés
Boakye
ASSE

L'ASSE remporte le choc et prend le large

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Om Jul Lache Son Cheque Pour Aider Marseille
OM

OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille

Hojbjerg
Ligue 1

TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

05 sept. , 22:03
L'ASSE remporte le choc et prend le large
05 sept. , 22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
05 sept. , 22:00
OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille
05 sept. , 21:58
TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
05 sept. , 21:30
PSG : Safonov se troue, Chevalier n'est plus très loin
05 sept. , 21:00
Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé
05 sept. , 20:30
Ça chauffe au PSG, Luis Enrique cache la vérité
05 sept. , 20:10
Ita : Mené 0-2, l'Inter renverse Naples
05 sept. , 20:04
Le Havre - Brest : Les compos (20h45 sur Ligue 1+ 3)

Derniers commentaires

Monaco s'impose au Parc et distance le PSG

Le PSG est auto-suffisant ? 😆😂🤣

TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Parce que ça leurs auront fait un click... Deux pour le coup 😁

OL : Openda s’attribue lui-même un nouveau rôle à Lyon

Super joueur rapide et doté de fulgurances à l'approche du but encore un trouvaille de MLJ

Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

Rothen... Mdr.. Le cancre des terrains.

Rothen débarque sur DAZN et allume Mbappé

ca donne la gerbe

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
4Paris logo
Paris
42110303
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lorient logo
Lorient
43111220
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Lens logo
Lens
33102651
10Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
11Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
12Brest logo
Brest
22020440
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading