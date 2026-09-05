Lens : Plus de peur que de mal pour Matthieu Udol

Sorti sur blessure après 20 minutes, Matthieu Udol semblait avoir un problème au genou, puisque le staff médical du RC Lens lui faisait le test du tiroir pour en savoir plus. A priori, le défenseur des Sang et Or devrait être là jeudi prochain en Ligue des champions.

Les supporters lensois ont craint le pire en voyant Matthieu Udol être contraint de quitter ses coéquipiers ce samedi en début de match contre le FC Lorient. On le sait, le joueur de 30 ans a déjà eu de sérieux soucis au genou, et forcément il y avait de quoi être inquiet pour l'ancien Messin. Mais, après la rencontre, Dino Toppmöller, l'entraîneur du RC Lens a donné des nouvelles à priori rassurantes.

« Matthieu Udol a pris un grand coup au niveau de la cuisse. Il a une instabilité dans la jambe, il y a des choses à voir avec lui demain. On ne sait pas s’il sera apte pour Prague, mais on espère qu’il pourra jouer. C’est une béquille, c’est gonflé au niveau de la cuisse, on verra comment ça va réagir dans la nuit.», a indiqué le technicien allemand du RC Lens.