L1 : Un PSG au petit trot fait le minimum contre Troyes
10e journée de Ligue 1
PSG-Troyes : 1-0
But : Zabarnyi (39e) pour le PSG
Malgré l’absence d’un large turn-over, le Paris Saint-Germain n’a pas livré un match inoubliable contre Troyes ce samedi lors de la 10e journée de Ligue 1.
Les hommes de Luis Enrique l’ont emporté seulement 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de la tête inscrit par Zabarnyi sur un service parfait de Mayulu. Les Parisiens ont bien évidemment eu l’occasion d’alourdir le score, mais les attaquants du PSG, Ferran Torres en tête, ne se sont pas montrés suffisamment tueur. En fin de match, Troyes a même eu l’occasion de glacer l’ambiance mais le but inscrit par Lucas Maronnier a finalement été annulé pour un hors-jeu au centimètre. Sans briller, le Paris SG empoche tout de même trois points et continue son impressionnante série en Ligue 1. En attendant les matchs de dimanche, l’équipe de Luis Enrique compte 3 points d’avance sur le Paris FC, actuel dauphin et 5 points d’avance sur Lille, qui affronte Rennes dimanche à 15 heures.
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Derniers commentaires
La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss
A c:/remi Là tu touches le fond. C'est même plus drôle de montrer ta bêtise. Je te plains.^^
PSG-Troyes : Les compos (21h sur Ligue+1)
La sardine est très aigre cette année 🐟
PSG : Ferran Torres, ça devient inquiétant
N'importe quoi
L1 : Un PSG au petit trot fait le minimum contre Troyes
Au très petit trot mais dommage ce manque de réussite face aux buts ca fait un peu tâche et ça n'a rien avoir avec le reste qui était clairement de la gestion post trêve qui va rincer nos joueurs
TV : Nasser Al-Khelaïfi accusé d'avoir « détruit » Ligue1+
Titeuf42 hater ? Tiens, étonnant !
Ligue 1
Saison régulière
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