L1 : Un PSG au petit trot fait le minimum contre Troyes

10e journée de Ligue 1

But : Zabarnyi (39e) pour le PSG

Malgré l’absence d’un large turn-over, le Paris Saint-Germain n’a pas livré un match inoubliable contre Troyes ce samedi lors de la 10e journée de Ligue 1.

Les hommes de Luis Enrique l’ont emporté seulement 1-0 au Parc des Princes grâce à un but de la tête inscrit par Zabarnyi sur un service parfait de Mayulu. Les Parisiens ont bien évidemment eu l’occasion d’alourdir le score, mais les attaquants du PSG, Ferran Torres en tête, ne se sont pas montrés suffisamment tueur. En fin de match, Troyes a même eu l’occasion de glacer l’ambiance mais le but inscrit par Lucas Maronnier a finalement été annulé pour un hors-jeu au centimètre. Sans briller, le Paris SG empoche tout de même trois points et continue son impressionnante série en Ligue 1. En attendant les matchs de dimanche, l’équipe de Luis Enrique compte 3 points d’avance sur le Paris FC, actuel dauphin et 5 points d’avance sur Lille, qui affronte Rennes dimanche à 15 heures.