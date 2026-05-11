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Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Ligue 111 mai , 20:40
parClaude Dautel
1
Le football français a rendez-vous ce lundi soir pour la traditionnelle cérémonie des trophées UNFP. Une cérémonie qui a pris du galon depuis qu'elle est diffusée sur Ligue 1+ en direct du Palais Brongniart dans le coeur de Paris. Pour Foot01.com, les photographes de l'agence Icon Sport ont saisi les plus belles image.
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Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Ma main au feu. J en ai trop vu des comme toi dans ma modeste vie.

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Tu es née puceau de l'Europe et tu crèvera puceau de l'Europe comme tes venu dans ce bas monde 😂🤣🫵

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes pourquoi viens tu ainsi pleurer a mes godasses depuis X temps??

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Doué meilleur espoir, j'adore le joueur mais pour la régularité j'aurais préféré Joao Neves en 1 et WZE en 2

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors bravo a toi grand sachant !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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