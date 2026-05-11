Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Le football français a rendez-vous ce lundi soir pour la traditionnelle cérémonie des trophées UNFP. Une cérémonie qui a pris du galon depuis qu'elle est diffusée sur Ligue 1+ en direct du Palais Brongniart dans le coeur de Paris. Pour Foot01.com, les photographes de l'agence Icon Sport ont saisi les plus belles image.