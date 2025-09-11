ICONSPORT_268257_0554

La révélation de Pierre Sage sur les salaires à Lens

Lens11 sept. , 16:30
parCorentin Facy
En manque de vitesse après une saison délicate à Crystal Palace, Odsonne Edouard a rejoint le RC Lens cet été. Une recrue validée par Pierre Sage, qui entend bien relancer l’ex-attaquant du PSG.
Utilisé à seulement 8 reprises (0 but) la saison dernière à Crystal Palace, Odsonne Edouard était dans une impasse. Une aubaine pour le RC Lens, à la recherche d’un attaquant et qui a fait le choix de miser sur le joueur formé au PSG en dépensant un peu moins de 4 millions d’euros. Malgré sa mauvaise passe, Odsonne Edouard débarque toutefois à Lens avec un certain statut, celui d’un joueur passé par le Paris Saint-Germain, le Celtic Glasgow, Leicester ou encore Crystal Palace.
Interrogé par le média Carré, Pierre Sage a néanmoins fait savoir que les statuts n’entraient pas du tout en ligne de compte au moment de faire ses choix. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a confié qu’il ne savait même pas le salaire de ses joueurs. Un choix de la part de Pierre Sage, lequel refuse de se faire influencer par ce genre de considérations économiques. « Je ne connais pas et je ne veux pas connaître les salaires des joueurs. On m’a simplement dit qu’il avait fait de gros efforts pour venir à Lens » a lancé l’entraîneur du RC Lens avant de poursuivre.

« Cela montre qu’il est dans une logique de relance. Il sort d’une année difficile à Leicester et nous, on veut l’accompagner pour qu’il soit reconnu en France et redevienne l’attaquant qu’il a été. C’est un pari intéressant pour les deux parties. Lui, parce qu’il veut relancer sa carrière. Nous, parce qu’on a l’opportunité de le valoriser. Si dans le temps qu’il est avec nous il est performant et qu’il nous fait gagner des matchs, on prend » a argumenté Pierre Sage. Reste maintenant à voir si le coach du RC Lens parviendra à relancer Odsonne Edouard. Les rencontres à venir ne seront pas les plus simples pour se mettre en évidence avec un déplacement sur la pelouse du PSG puis la réception de Lille au programme pour les Sang et or.
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

