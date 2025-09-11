ICONSPORT_260406_0270

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

OM11 sept. , 11:40
par Mehdi Lunay
Même si le Paris Saint-Germain est hors-sol en Ligue 1 grâce à ses énormes moyens financiers, la rivalité avec l'OM reste très forte. Difficile pour un joueur lié à l'un des deux clubs de se rapprocher de l'autre. Mamadou Niang  a donc du s'expliquer à propos d'un dossier vieux de 20 ans.
Même l'Equipe de France paraît petite face à la rivalité OM-PSG. Mardi soir, Adrien Rabiot l'a constaté à ses dépens lors du match contre l'Islande. Le titi parisien passé chez l'ennemi marseillais en 2024 a été hué sous le maillot bleu par le Parc des Princes. Si l'Olympique de Marseille ne rivalise plus sportivement et surtout financièrement avec Paris, l'opposition reste forte sur le plan sentimental. Difficile de passer d'un club à l'autre, en particulier pour les joueurs emblématiques des deux camps.

Niang a frôlé le transfert au PSG

Même un joueur n'ayant jamais franchi le pas doit s'expliquer quand il s'est un peu trop rapproché de l'ennemi. C'est le cas de Mamadou Niang, emblématique joueur de l'OM dans les années 2000. Grand artisan du titre de champion de France 2010, le Sénégalais avait un contrat à signer... au PSG. C'était en 2005, au moment de son départ de Strasbourg. Interrogé par Hervé Mathoux sur cet épisode, l'attaquant a livré sa version des faits et les coulisses de son transfert à Marseille cet été-là.
« C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat. […] C’était Alain Roche à l’époque, qui s’était rapproché de moi avec Boubacar Sarr quand j’étais à Strasbourg. Mais Marseille est arrivé par la suite avec Pape Diouf et José Anigo. Donc voilà, j’avais le choix entre Paris et Marseille. Et j’ai choisi Marseille. C’est vrai que Paris est venu en premier, mais Marseille c’est 1991, 1993. Même si j’ai aimé le Paris Saint-Germain de Weah, Ginola, Guérin, Kombouaré et compagnie mais Marseille ça m’est tout de suite rentré dans le cœur », a t-il expliqué dans l'émission de Canal+ Détective Mathoux.
Un transfert qu'il n'a pas regretté puisque l'OM est monté en puissance à cette époque tandis que le PSG frôlait la relégation en Ligue 2 au même moment.
