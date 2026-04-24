Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Après s’être hissé en finale de Coupe de France cette semaine, le RC Lens doit immédiatement remettre la tête dans le guidon pour un déplacement à Brest dès 20h45 ce vendredi. Un horaire qui questionne Pierre Sage dans le cadre de la lutte pour le titre face au Paris Saint-Germain.

Fin de saison intense pour les deux candidats au titre. Si le Paris Saint-Germain doit jongler entre championnat, match de retard et Ligue des champions, le RC Lens quant à lui n’oublie pas la Coupe de France. Les Artésiens ont joué cette semaine une demi-finale de la doyenne des compétitions ce mardi soir face à Toulouse. Si la victoire permet de gommer la fatigue, les Sang et Or doivent dorénavant se tourner vers un déplacement périlleux dans la Cité du Ponant ce vendredi soir. À quatre journées de la fin (cinq pour Lens avec le match de retard), les Nordistes doivent jongler entre compétitivité et fraîcheur.

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Pierre Sage ne comprend pas

« C’est une situation qui interroge et je vous avoue que je ne comprends pas. Mais dans tous les cas, on ira à Brest pour l’emporter avec la fraîcheur qui sera la nôtre ce jour-là et les joueurs disponibles qui seront les nôtres ce jour-là aussi. Aujourd’hui, on est dans une situation où on pourrait anticiper un scénario catastrophe, c’est-à-dire être fatigués, ne pas pouvoir bien jouer et donc ne pas obtenir un bon résultat, mais on a d’autres solutions aussi et on n’a pas envie d’avoir des choses négatives dans la tête. Donc, on va aller là-bas pour gagner, » explique l'entraîneur artésien dans des propos prononcés en conférence de presse. Pierre Sage a confié ne pas comprendre la programmation de la LFP dans le cadre de cette 31e journée de Ligue 1 . Le RC Lens, ayant joué ce mardi en Coupe de France, aurait pu jouer samedi ou dimanche afin de bénéficier d’un jour supplémentaire de récupération.explique l'entraîneur artésien dans des propos prononcés en conférence de presse.

La saison du RCL se termine dans moins d’un mois (le 22 mai prochain). Durant cet intervalle, les hommes de Pierre Sage joueront à six reprises pour peut-être une saison historique.