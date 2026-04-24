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Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Lens24 avr. , 10:20
parNathan Hanini
13
Après s’être hissé en finale de Coupe de France cette semaine, le RC Lens doit immédiatement remettre la tête dans le guidon pour un déplacement à Brest dès 20h45 ce vendredi. Un horaire qui questionne Pierre Sage dans le cadre de la lutte pour le titre face au Paris Saint-Germain.
Fin de saison intense pour les deux candidats au titre. Si le Paris Saint-Germain doit jongler entre championnat, match de retard et Ligue des champions, le RC Lens quant à lui n’oublie pas la Coupe de France. Les Artésiens ont joué cette semaine une demi-finale de la doyenne des compétitions ce mardi soir face à Toulouse. Si la victoire permet de gommer la fatigue, les Sang et Or doivent dorénavant se tourner vers un déplacement périlleux dans la Cité du Ponant ce vendredi soir. À quatre journées de la fin (cinq pour Lens avec le match de retard), les Nordistes doivent jongler entre compétitivité et fraîcheur.

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Pierre Sage ne comprend pas

Pierre Sage a confié ne pas comprendre la programmation de la LFP dans le cadre de cette 31e journée de Ligue 1. Le RC Lens, ayant joué ce mardi en Coupe de France, aurait pu jouer samedi ou dimanche afin de bénéficier d’un jour supplémentaire de récupération. « C’est une situation qui interroge et je vous avoue que je ne comprends pas. Mais dans tous les cas, on ira à Brest pour l’emporter avec la fraîcheur qui sera la nôtre ce jour-là et les joueurs disponibles qui seront les nôtres ce jour-là aussi. Aujourd’hui, on est dans une situation où on pourrait anticiper un scénario catastrophe, c’est-à-dire être fatigués, ne pas pouvoir bien jouer et donc ne pas obtenir un bon résultat, mais on a d’autres solutions aussi et on n’a pas envie d’avoir des choses négatives dans la tête. Donc, on va aller là-bas pour gagner, » explique l'entraîneur artésien dans des propos prononcés en conférence de presse.
La saison du RCL se termine dans moins d’un mois (le 22 mai prochain). Durant cet intervalle, les hommes de Pierre Sage joueront à six reprises pour peut-être une saison historique.
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Ou comment déstabiliser un club, en racontant des fake news🤦 c'est ce genre de guignols, détestables, qui polluent la ligue 1.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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