Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

Ligue 124 avr. , 00:00
parAlexis Rose
0
31e journée de Ligue 1 :
Vendredi 24 avril
20h45 : Stade Brestois - RC Lens (sur Ligue 1+)
Samedi 25 avril
15h00 : Olympique Lyonnais - AJ Auxerre (sur beIN Sports 1)
19h00 : SCO Angers - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)
21h05 : Toulouse FC - Monaco (sur Ligue 1+)
Dimanche 26 avril
15h00 : FC Lorient - Strasbourg (sur Ligue 1+)
17h15 : Le Havre AC - Metz (sur Ligue 1+ 6)
Stade Rennais - FC Nantes (sur Ligue 1+ 5)
Paris FC - Lille OSC (sur Ligue 1+ 4)
20h45 : Olympique de Marseille - OGC Nice (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
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Derniers commentaires

6 ans après, l’OL veut croire au miracle

si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes

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Complaisante avec le PSG et Nasser ...^^ A te lire on dirait que les faits ont eu lieu au Parc ?...

Javier Tebas humilie la LFP et l’OM, ça change du PSG

Et bien justement, si vous saviez lire un bilan et surtout bien plus important son évolution dans le temps, vois sauriez que la dette sur mutation du PSG a été divisée par 2 depuis 2002-2023 où elle culminait à près de 750m€, la division par 2 de cette dette en 3 ans montre la tendance du PSG depuis l'ère post "stars": plus de revenus, moins de dépenses... Donc oui le PSG ne s'est jamais aussi bien porté sachant qu'il a désormais une valorisation de 4.5 milliards d'€...

« Tôt ou tard, je devrais partir », Mbappé prévient Madrid

Il a marqué l'histoire de monaco et du PSG en étant meilleur buteur . Il n'a jamais gagné de titre de champion d'Europe ni ballon d'or. Il est parti à Madrid pour la LDC ,malheur lui a pris : saison blanche et PSG décroché sa LDC . 2° année ,saison blanche , éliminé en 1/4 de finale en LDC et PSG est certainement champion et est en 1/2 finale LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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