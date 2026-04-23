L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

6 ans après, l’OL veut croire au miracle

si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes