L1 : Programme TV et résultats de la 31e journée

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si on joue à notre niveau, le match contre lens est le seul qui pose de réels problèmes tant Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon. toulouse peut être le caillou dans la chaussure. on ne doit pas prendre la pression contre Rennes mais tout d'abord il va falloir montrer l'envie et la persévérance d'une équipe qui veut la mettre au fond dés ce week end. mais si cela ne se passe pas comme prévu, ces joueurs là pourront être fiers d'avoir répondu au delà de nos attentes. bon..ok....de mes attentes
L'OL a largement les moyens de se qualifier pour la C1.
Complaisante avec le PSG et Nasser ...^^ A te lire on dirait que les faits ont eu lieu au Parc ?...
Et bien justement, si vous saviez lire un bilan et surtout bien plus important son évolution dans le temps, vois sauriez que la dette sur mutation du PSG a été divisée par 2 depuis 2002-2023 où elle culminait à près de 750m€, la division par 2 de cette dette en 3 ans montre la tendance du PSG depuis l'ère post "stars": plus de revenus, moins de dépenses... Donc oui le PSG ne s'est jamais aussi bien porté sachant qu'il a désormais une valorisation de 4.5 milliards d'€...
Il a marqué l'histoire de monaco et du PSG en étant meilleur buteur . Il n'a jamais gagné de titre de champion d'Europe ni ballon d'or. Il est parti à Madrid pour la LDC ,malheur lui a pris : saison blanche et PSG décroché sa LDC . 2° année ,saison blanche , éliminé en 1/4 de finale en LDC et PSG est certainement champion et est en 1/2 finale LDC
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