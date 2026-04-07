L2 : Le Mans fait une promesse dingue en cas de montée

Large vainqueur du Pau FC lundi soir (4-0), Le Mans devient au fil des semaines un candidat de plus en plus crédible à une montée en Ligue 1. L’équipe de Patrick Videira n’a plus qu’un point de retard sur l’ASSE.

Sérieux candidat à une remontée historique en Ligue 1, Le Mans a promis par la voix de son entraîneur Patrick Videira qu’il ne chamboulerait pas tout son effectif en cas de montée dans l’élite et que la confiance serait donnée aux joueurs ayant contribué à faire revenir Le Mans en Ligue 1. « Cette saison, on s’est dit que 95% de notre effectif n’avait jamais joué en Ligue 2. Mais les garçons ne méritent pas d’y jouer ? Souvent, on va chercher de l’expérience après une montée. Mais si les garçons avec qui on a réussi à monter n’ont jamais leur chance, comment va-t-on savoir qu’ils n’ont pas le niveau Ligue 2 ? » s’est interrogé Patrick Videira dans les colonnes de So Foot avant de poursuivre.

« S’il ya une montée en Ligue 1, j’aurai la même vision et je tiendrai le même discours : 95% de cet effectif n’a jamais joué en Ligue 1. On en a d’ailleurs parlé avec les joueurs » poursuit-il, puis de conclure. « Je leur ai demandé qui a un jour joué en Ligue 1. Un m’a répondu qu’il avait joué deux matchs, Rabillard avec l’OM. Et moi, je n’ai jamais coaché en Ligue 1. Mais le truc, c’est qu’on ne peut pas savoir si quelqu’un a le niveau tant qu’on ne l’a pas vu au niveau en question » estime Patrick Videira, qui promet donc de faire confiance à son groupe actuel, qui en majorité était présent en National, en cas de montée en Ligue 1. De quoi motiver les joueurs à l’idée de décrocher une montée historique en fin de saison. Un objectif plus que jamais envisageable au vu des faibles écarts au classement.