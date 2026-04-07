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L2 : Le Mans fait une promesse dingue en cas de montée

Le Mans07 avr. , 10:40
parCorentin Facy
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Large vainqueur du Pau FC lundi soir (4-0), Le Mans devient au fil des semaines un candidat de plus en plus crédible à une montée en Ligue 1. L’équipe de Patrick Videira n’a plus qu’un point de retard sur l’ASSE.
Fort d’une série de six matchs consécutifs sans défaite, Le Mans avance masqué dans la course à la montée en Ligue 1. Même si Troyes et l’AS Saint-Etienne demeurent les deux grands favoris aux deux premières places, la formation entraînée par Patrick Videira a frappé un grand coup ce lundi en clôture de la 29e journée de Ligue 2 en s’imposant largement 4-0 face au Pau FC. Un succès qui permet au Mans de revenir à seulement un point de l’ASSE et d’accentuer son avance sur le Red Star avec cinq points d’avance sur la formation parisienne.
Sérieux candidat à une remontée historique en Ligue 1, Le Mans a promis par la voix de son entraîneur Patrick Videira qu’il ne chamboulerait pas tout son effectif en cas de montée dans l’élite et que la confiance serait donnée aux joueurs ayant contribué à faire revenir Le Mans en Ligue 1. « Cette saison, on s’est dit que 95% de notre effectif n’avait jamais joué en Ligue 2. Mais les garçons ne méritent pas d’y jouer ? Souvent, on va chercher de l’expérience après une montée. Mais si les garçons avec qui on a réussi à monter n’ont jamais leur chance, comment va-t-on savoir qu’ils n’ont pas le niveau Ligue 2 ? » s’est interrogé Patrick Videira dans les colonnes de So Foot avant de poursuivre.

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« S’il ya une montée en Ligue 1, j’aurai la même vision et je tiendrai le même discours : 95% de cet effectif n’a jamais joué en Ligue 1. On en a d’ailleurs parlé avec les joueurs » poursuit-il, puis de conclure. « Je leur ai demandé qui a un jour joué en Ligue 1. Un m’a répondu qu’il avait joué deux matchs, Rabillard avec l’OM. Et moi, je n’ai jamais coaché en Ligue 1. Mais le truc, c’est qu’on ne peut pas savoir si quelqu’un a le niveau tant qu’on ne l’a pas vu au niveau en question » estime Patrick Videira, qui promet donc de faire confiance à son groupe actuel, qui en majorité était présent en National, en cas de montée en Ligue 1. De quoi motiver les joueurs à l’idée de décrocher une montée historique en fin de saison. Un objectif plus que jamais envisageable au vu des faibles écarts au classement.
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Derniers commentaires

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Il est surtout très très très … abattu 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

… car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois… T’es trop aigri le Zinzin , probablement le spectre de la Conférence, et du coup tu alignes konerie sur konerie… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt

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Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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