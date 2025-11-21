Le Havre sans le bus à Paris, le bluff ne marche pas

Didier Digard ne veut pas voir Le Havre subir tout le match face au PSG. Pas question pour lui de mettre le bus. Le HAC tentera de déstabiliser la défense parisienne. Mais, Jean-Michel Larqué ne croît pas cette promesse.

Champion d'Europe 2025, le Paris Saint-Germain effraye beaucoup de clubs en Europe. Que dire en France où le club de la capitale écrase la concurrence depuis plusieurs années. Pour contrer les hommes de Luis Enrique, les solutions ne sont pas nombreuses. Attendre derrière et miser sur un bloc bas est l'option privilégiée par la majorité des formations de Ligue 1. Nice a récemment montré toute la pertinence de ce choix, ne concédant l'ouverture du score qu'à la dernière seconde. Equipe en forme du championnat, Le Havre entend faire tout le contraire samedi soir.

Le Havre a t-il les moyens de ses ambitions ?

C'est ce qu'a avoué son entraîneur Didier Digard en conférence de presse. « Il faut essayer d'appuyer le plus possible avec nos armes, de mettre nos qualités en avant plutôt que de contrecarrer le plan de Paris. J'aimerais voir une équipe courageuse et qui se donne les moyens », a t-il indiqué. Une ambition raisonnable pour le HAC, invaincu depuis 4 matchs en Ligue 1. Néanmoins, Jean-Michel Larqué a détruit le rêve des supporters havrais. Le consultant de RMC juge les propos de Digard irréalistes et prédit un scénario similaire à PSG-Nice.

« Il a peut-être l’intention de faire ça. Mais, entre l’intention et ce qu’il sera obligé de faire dans cette rencontre, il y a un delta qui me paraît inévitable. Le PSG aura a minima entre 75 et 80 % du temps le ballon. De temps en temps, les valeureux havrais vont essayer de franchir la ligne médiane et de porter le danger devant le but de Chevalier. La vérité c’est que, dans sa réunion d’avant-match, il a surtout préparé son équipe sur le plan défensif. Qu’il veut mettre le bus ou pas, il sera obligé de passer 50 % du temps dans son camp. Dire qu’il veut à tout prix partir la poitrine en avant et la fleur au fusil, c’est pas réaliste », a t-il expliqué dans Rothen s'enflamme.

Lire aussi Achraf Hakimi absent entre 4 et 6 semaines

Une donnée est toutefois négligée par l'ancien capitaine des Verts, à savoir les nombreux blessés côté parisien. Cela a rendu le PSG plus prenable par les équipes de deuxième partie de tableau depuis le début de saison.