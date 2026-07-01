Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

La composition de la Belgique : Courtois ; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper ; Tielemans, Vanaken, De Bruyne ; Doku, De Ketelaere, Trossard

La composition du Sénégal : Diaw ; Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs ; G. Gueye, Diarra, P. Gueye ; Ndiaye, Sarr, Mané