Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Mon pronostic : Belgique 2 - 3 Sénégal
Oui mais... ce n'est jamais une bonne chose de retenir un joueur contre son gré.
Faut regarder les joueurs qui l’entourent en EDF vs au Real
16 Shots 7 8 Shots on target 2 54% Possession 46% 493 Passes 346 Qui est miraculé? Sans Mpasi, ils en prenaient 4
Mdrrrr c'est quoi ce mercato de Zinzin de Tottenham ? maintenant si les joueurs ont Zero ambitions et veulent juste la tune, libre a eux... mais c'est n'importe quoi !
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🚨🚨 OFFICIEL ! VOICI LES COMPOSITIONS DE LA BELGIQUE ET DU SÉNÉGAL !! 🇧🇪⚔️🇸🇳 Un des plus gros chocs de ces seizièmes de finale, avec à la clé une qualification en huitièmes ! 🔥 Iliman Ndiaye TITULAIRE côté Sénégal ! Vos pronostics ? 👀