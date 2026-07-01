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Belgique - Sénégal : Les compositions (22h sur M6 et beIN Sports 1)

Mondial 202601 juil. , 20:47
parHadrien Rivayrand
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La composition de la Belgique : Courtois ; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper ; Tielemans, Vanaken, De Bruyne ; Doku, De Ketelaere, Trossard
La composition du Sénégal : Diaw ; Diatta, Ciss, Niakhaté, Jakobs ; G. Gueye, Diarra, P. Gueye ; Ndiaye, Sarr, Mané
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
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8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
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LOSC Lille
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Le Havre
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Auxerre
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Lorient
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