L’OL met son staff médical à la porte

À part Ndombele et Essien on a jamais tiré la valeur réel de nos jeune contrairement à Rennes ou Monaco
Tu peux déjà commencer à écrire comme un adulte avant de traiter les autres de comiques.
Je dis surtt que genesio s’est un habitué de faire des trous de 5matches sans victoire et qu’à Marseille ça ne pardonne pas
31 ans il est pas vieux ! Je suis sur qu’il a baisser son salaire pour intégrer le staff ensuite
5M💪🏼
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🚨 L’OL CONTINUE SA RÉORGANISATION INTERNE ! En effet, d’après @hugoguillemet, l’OL change son organisation médicale et performance. 🥼🩺 Par ce changement le club va se séparer du médecin de l’équipe Manuel Afonso et du directeur de la performance Rick Cost. #TeamOL #Lyon