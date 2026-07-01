L’OL met son staff médical à la porte

L’OL met son staff médical à la porte

OL01 juil. , 22:58
parCorentin Facy
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Traumatisé par une saison marquée par les nombreuses et longues blessures de plusieurs de ses joueurs, l’OL a fait un choix fort à l’intersaison en se séparant de son médecin et de son directeur de la performance.
Aux grands maux les grands remèdes à l’Olympique Lyonnais. Echaudé par les nombreuses blessures et par les temps de récupération extrêmement longs de certains joueurs lors de la saison 2025-2026, le club rhodanien a décidé d’amorcer du changement au sein de son staff médical.
Selon les informations de L’Equipe, l’OL a ainsi pris la décision de se séparer de son directeur de la performance Rick Cost ainsi que de son médecin Manuel Afonso. Experts confirmés dans leur domaine respectif selon le quotidien national, les deux hommes n’ont pourtant pas convaincu le staff de Paulo Fonseca ni la direction du club.
L’objectif de l’Olympique Lyonnais est de ne pas revivre une nouvelle saison avec tant de joueurs blessés, raison pour laquelle ces deux têtes sont tombées alors que le club rhodanien a officiellement repris l’entraînement cette semaine.
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