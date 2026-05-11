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Serie A : Rowe surprend Naples, le suspense relancé

Serie A11 mai , 22:46
parAlexis Rose
0
36e journée de Serie A :
Stade Diego-Armando-Maradona.
Naples - Bologne : 2-3.
Buts : Di Lorenzo (45e+2), Alisson Santos (48e) pour Naples ; Bernardeschi (10e), Orsolini (34e sp), Rowe (90e+1) pour Bologne.
À cause de cette défaite, Naples perd une occasion en or de sécuriser sa deuxième place en Serie A. Puisqu'à deux journées de la fin du championnat d'Italie, le Napoli n'a que deux points d'avance sur la Juventus (3e), et trois sur l'AC Milan (4e) ainsi que l'AS Rome (5e). Le suspense pour le podium et les places en Ligue des Champions reste donc intact en Serie A !
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Se sont des joueurs parisiens qui votent oui

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Qui c'est Mobutu ? Tu n'as pas honte de ta stupidité ? Toi... tu es un Ultra du PSG ! Mdr

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Qatar, meilleur pays organisateur😂

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

Ah non je parle bien de ligue 1... Les deux derniers matchs de l OM que j ai vu, étaient face à Monaco et Lorient, manque de bol deux defaites de l OM, et sur ces deux matchs, Greenwood etait fantomatique, alors il tente mais sans conviction, et quand il se fait contrer ou perd la balle on a l impression qu il s en fout, aucun pressing, rien ...

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Tocard un jour tocard toujours... Olise fait gagner son équipe et briller les autres... tu peux en dire autant de Mobutu ? putain de groupie, gros suceur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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