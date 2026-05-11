Serie A : Rowe surprend Naples, le suspense relancé

36e journée de Serie A :

Stade Diego-Armando-Maradona.

Naples - Bologne : 2-3.

Buts : Di Lorenzo (45e+2), Alisson Santos (48e) pour Naples ; Bernardeschi (10e), Orsolini (34e sp), Rowe (90e+1) pour Bologne.

À cause de cette défaite, Naples perd une occasion en or de sécuriser sa deuxième place en Serie A. Puisqu'à deux journées de la fin du championnat d'Italie, le Napoli n'a que deux points d'avance sur la Juventus (3e), et trois sur l'AC Milan (4e) ainsi que l'AS Rome (5e). Le suspense pour le podium et les places en Ligue des Champions reste donc intact en Serie A !