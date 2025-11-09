ICONSPORT_276739_0049

Serie A : L’Inter reprend la tête

Serie A09 nov. , 22:49
parGuillaume Conte
0

A la faveur de sa solide victoire contre la Lazio Rome, l’Inter Milan a repris les commandes de la Serie A à l’AS Roma. Les deux clubs sont à égalité en tête du classement. Ce dimanche soir, la formation lombarde s’est imposée 2-0 grâce à des buts de Lautaro Martinez et Bonny. 
0
