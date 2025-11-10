Séisme à Naples, Conte sur le départ

Le Napoli connait des turbulences importantes depuis quelques semaines. Antonio Conte pourrait décider de partir plus vite que prévu.

Champion d'Italie en titre, le Napoli a plus de mal à faire son trou cette saison en Série A. La dernière défaite ce week-end sur la pelouse de Bologne a plongé le club italien un peu plus dans la tourmente. Si rien n'est encore mort sur la scène nationale, loin de là même, Antonio Conte commence à s'agacer. L'entraineur italien n'est pas satisfait de son équipe actuelle et penserait même à claquer la porte. Les prochaines heures seront apparemment décisives dans le dossier. C'est du moins ce qu'annonce ce lundi Damiano Er Faina.

Conte, bientôt terminé à Naples ?

Sur son compte X, la personnalité publique a en effet indiqué concernant Conte et le Napoli : « Antonio Conte aurait téléphoné à Aurelio De Laurentiis hier soir, exprimant un fort mécontentement et menaçant même de démissionner. Cet appel a apparemment suscité le désir d'une réunion urgente entre les parties aujourd'hui afin de clarifier la situation et de tenter de réparer le différend ».

Napoli Serie A # 4 D N N V V Serie A Matchs 11 V Victoire 7 M Match nul 1 D Défaite 3 Buts Marqués 16 Buts Encaissés 10 Matchs Récents Tout afficher 09 novembre 2025 à 15:00 Serie A Bologna 2 — 0 Match terminé Napoli 04 novembre 2025 à 18:45 Champions League Napoli 0 — 0 Match terminé Eintracht Frankfurt Meilleurs Joueurs Tout afficher 99 . A. Zambo Anguissa CMR • Âge 29 • Milieu Matchs 11 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 11 . K. De Bruyne BEL • Âge 34 • Milieu Matchs 8 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

C'est tout un club qui retient actuellement son souffle et qui espère que la situation changera. Les prouesses de Conte à Naples sont assez énormes et le voir partir en cours de saison pourrait changer beaucoup de choses pour l'avenir des Napolitains. Il lui sera peut-être promis l'arrivée de nouveaux joueurs cet hiver lors du marché des transferts, sachant que la récente blessure de Kevin De Bruyne n'aide également pas le collectif de Naples. Lors de la reprise de la Série A suite à cette nouvelle trêve internationale, les hommes de Conte recevront l'Atalanta, un autre club en difficulté en championnat et qui va se séparer de son entraineur. Malheur au vaincu donc dans ce choc à venir entre équipes séduisantes sur le papier mais très décevantes depuis le début de la nouvelle saison.