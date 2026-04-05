L’Italie rêve de Guardiola, il ne dit pas non

Pep Guardiola est de plus en plus cité pour devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie à l'issue de la saison. L'entraineur de Manchester City n'a pas fermé la porte.

Sur le point de quitter Manchester City en fin de saison, même si rien n’a été confirmé jusqu’à présent, Pep Guardiola n’a pas envie de tout plaquer comme Jurgen Klopp. L’entraineur espagnol a été interrogé sur son avenir et sa réponse va donner du grain à moudre à ceux qui le voient débarquer au secours de la sélection italienne, qui vient de manquer sa troisième Coupe du monde consécutive.

« Pour mon avenir, j’aimerais travailler avec une équipe nationale », a lancé l’ancien entraineur du FC Barcelone, qui a déjà été un sélectionneur un peu particulier puisqu’il avait été pendant quelques temps le chef de la sélection de Catalogne. Désormais, son nom risque bien d’être cité parmi les candidats à la tête de la Nazionale si jamais il devait quitter Manchester City cet été. Il est en tout cas encore sous contrat jusqu’en 2027 avec les Sky Blues, même s’il a reconnu ces derniers temps qu’il était un peu à bout de souffle après 10 ans dans ce rôle.