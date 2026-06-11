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La Juventus limoge Damien Comolli

Serie A11 juin , 17:22
parGuillaume Conte
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Dirigeant depuis seulement un an, Damien Comolli n’a pas résisté à la saison décevante de la Juventus. Le directeur général de la Vieille Dame a pris la porte ce jeudi selon Gianluca Di Marzio et Sky Sports. Une annonce va être faite en ce sens dans la soirée, mettant fin à l’épisode de 12 mois de l’ancien président du Toulouse FC.
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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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