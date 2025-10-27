La Juventus en crise, Igor Tudor sur la sellette

Incapable de gagner depuis huit matchs toutes compétitions confondues, la Juventus Turin est en crise et Igor Tudor se retrouve en grand danger.

Conforté au poste d’entraîneur de la Juventus Turin par Damien Comolli en début de saison, Igor Tudor vit sa première grosse période de turbulences à la tête de la Juventus Turin. L’entraîneur croate n’a pas gagné le moindre match depuis le succès de la Vieille Dame contre l’Inter Milan… le 13 septembre dernier. Cela commence à remonter et depuis, huit matchs se sont écoulés (2 en Ligue des Champions, 6 en Série A) sans le moindre succès. Pire, les Bianconeri viennent d’enchaîner trois défaites de rang contre Côme, le Real Madrid et la Lazio, sans réussir à marquer le moindre but.

Une situation qui devient intenable pour Igor Tudor selon la presse italienne. La Gazzetta dello Sport écrit dans son édition du jour que l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille est « en grand danger » après cette nouvelle défaite contre la Lazio dimanche soir (1-0). La direction turinoise réfléchit actuellement à son sort et un limogeage de l’entraîneur croate dans les prochains jours n’est pas à exclure. Pour le remplacer, les noms de Spalletti, Mancini, Palladino, Xavi, Southgate, Rose et Terzic sont évoqués. Un potentiel retour de Thiago Motta, toujours sous contrat avec la Juventus Turin, n’est en revanche pas à l’ordre du jour. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si Igor Tudor résistera aux très mauvais résultats de son équipe alors que la Vieille Dame accueille l’Udinese mercredi lors de la 9e journée de Série A.