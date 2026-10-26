EdF : Zidane après Deschamps, Molina annonce une grosse désillusion

EdF : Zidane après Deschamps, Molina annonce une grosse désillusion

Equipe de France
parHadrien Rivayrand
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Zinédine Zidane a récemment pris les rênes de l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid veut changer certaines choses, même si Romain Molina a du mal à y croire…
L’équipe de France a récemment entamé une nouvelle ère sous les ordres de Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus a pu prendre la mesure de son groupe en Ligue des nations, avec quatre rencontres disputées il y a quelques semaines. Zidane souhaite d’abord procéder à plusieurs essais avant de définir son onze type. Sur le terrain comme en dehors, la légende du football français sera en tout cas très attendue. Pour Romain Molina, son arrivée à la tête de la sélection ne changera toutefois pas grand-chose, notamment avec les dirigeants actuels de la Fédération française de football.

Zidane en équipe de France, ça ne changera rien ? 

Invité de l’émission Version Originale de Booska-P, le journaliste a en effet déclaré : « Pour le football français, ça ne va rien changer. Parce que ce qui changerait le football français, ce sont les nouveaux dirigeants. (...) Le seul truc qui me gêne, c’est qu’aujourd’hui, c’est plus une arrivée politique qu’autre chose. C’est-à-dire que pour Philippe Diallo, c’est dire : “Regardez, je vous ai ramené Zidane, donc votez pour moi.” Il y a un argument politique. Pour le reste, bonne chance. »

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Zinédine Zidane devra faire preuve d’une grande force mentale et bien s’entourer pour mener à bien ses objectifs avec les Bleus. Les attentes sont nombreuses, tout comme les éventuelles tentatives de déstabilisation. En novembre prochain, l’équipe de France disputera en tout cas deux nouvelles rencontres de Ligue des nations, face à l’Italie et à la Turquie. Les Bleus devront terminer le travail pour se qualifier pour le prochain tour de la compétition continentale, que Zidane veut certainement gagner pour bien démarrer son aventure avec la France.
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