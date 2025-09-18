lookman au psg pour 50 me la verite eclate iconsport 228272 0158 2 381347

Humilié par le PSG, l’Atalanta prend une décision radicale

Serie A18 sept. , 23:20
parAlexis Rose

Après avoir subi une petite humiliation sur la pelouse du Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame a pris la décision de réintégrer Ademola Lookman dans son groupe pour la suite de la saison.
L’Atalanta connaît un début d’exercice 2025-2026 compliqué, entre une septième place en Serie A avec une seule victoire en trois journées et le fauteuil de dernier en Ligue des Champions. Lourdement défait sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG mercredi (0-4), le club de Bergame a affiché quelques sérieuses lacunes contre les champions d’Europe en titre. C’est donc pour combler la différence de niveau avec les plus grandes équipes européennes que la direction de la Dea a pris une grande décision, celle de réintégrer Ademola Lookman dans son effectif.

Ivan Juric réintègre Lookman dans son groupe

Écarté du groupe d’Ivan Juric depuis le début de la saison, vu qu’il a séché plusieurs entraînements pour tenter de forcer son transfert à l’Inter Milan, l'international nigérian n’est plus en froid avec son coach. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’attaquant et son entraîneur ont récemment eu des discussions constructives, Lookman s'engageant à se donner à fond pour le collectif dès sa réintégration. Celle-ci devrait être effective dès ce week-end, vu que le joueur de 27 ans est même annoncé comme titulaire potentiel pour le match de l’Atalanta contre le Torino en Serie A dimanche.
Si ce retour a été validé par sa direction, c’est aussi parce que Lookman a le soutien du vestiaire. Malgré ses envies de départ lors du dernier mercato, le héros de l’Europa League en 2024 a expliqué la situation difficile qu'il a traversé cet été avant de se rendre à l'entraînement. Bien accueilli par le capitaine Marten de Roon, qui s’était déjà montré favorable à sa réintégration, Lookman va donc reprendre le cours de sa carrière. Et même s’il va devoir retrouver sa meilleure forme physique pour performer en Ligue des Champions, l’Atalanta estime que ce retour est un atout majeur pour la suite de la saison, surtout après la claque reçue à Paris cette semaine.
A. Lookman

A. Lookman

EnglandAngleterre Âge 27 Attaquant
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading