Adrien Rabiot

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Serie A08 oct. , 21:30
parQuentin Mallet
Après l'annonce de la délocalisation du match Milan - Côme en Australie, Adrien Rabiot a fait part de sa stupeur quant à cette décision. Une sortie qui n'a pas du tout plu à l'administrateur délégué de la Serie A.
Non, vous ne rêvez pas, l'UEFA a bel et bien accepté de délocaliser deux matchs européens sur d'autres continents. Le FC Barcelone ira affronter Villarreal en Liga à Miami le 21 décembre prochain, tandis que l'AC Milan et Côme se donnent rendez-vous le même jour… à Perth, en Australie, pour un match de Serie A. Si la question de l'équité sportive se pose indéniablement puisqu'un des deux clubs utilise un de ses matchs à domicile pour jouer devant un public qui n'est pas le sien, le concept même d'aller jouer un match de l'autre côté de la planète interpelle Adrien Rabiot, lui qui sera acteur du déplacement des Rossoneri au pays des kangourous.

OM : Pavard récupère les millions d'euros de RabiotOM : Pavard récupère les millions d'euros de Rabiot
Adrien Rabiot fait la chasse aux tricheursAdrien Rabiot fait la chasse aux tricheurs
Dans une interview accordée au Figaro, le milieu de terrain français a fait part de sa grande surprise quant à cette nouvelle. « J’ai été surpris d’apprendre que le Milan allait disputer un match de Serie A contre Côme… en Australie ! C’est complètement fou. Mais il s’agit d’accords économiques visant à donner de la visibilité au championnat, ce sont des choses qui finissent par passer », a-t-il avoué. Une sortie qui ne passe apparemment pas dans les bureaux de la Serie A. 

Adrien Rabiot repris, ses propos ne passent pas

« Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité, à savoir jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant envers son employeur, à savoir le Milan, qui a accepté et insisté pour que ce match puisse se jouer à l’étranger. La santé des joueurs est un élément fondamental, nous nous battons pour que cela soit logique. Nous essayons de le faire dans un esprit d’harmonie, surtout si l’on considère cela comme un événement exceptionnel. Le défi organisationnel est complexe, les heures de vol sont nombreuses, mais on voyage en classe affaires à l’autre bout du monde, ce que les équipes font régulièrement. Les footballeurs de haut niveau, qui ont des salaires à la hauteur de leurs efforts, devraient mieux comprendre que les autres qu’il s’agit d’un sacrifice que l’on peut faire », a longuement argumenté Luigi De Servio, administrateur délégué du championnat italien, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.
Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Les jaunes et/ou rouges, ça vient des commentaires que j'attaque. Mais c'est vrai que ma conclusion est trop cavalière et que j'ai oublié le cas du potentiel penalty.

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Ah mon gaucho qui assume pas l'antisémitisme de gauche... Mais arrête avec ton extrême droite antisémite, ça fait 20 ans au moins que c'est fini. Tout le monde s'accorde à dire que l'antisémitisme est maintenant l'apanage de la gauche et des islamistes. Dans les manifs a Vénissieux qui ont eux lieu le 7 octobre sous les drapeau de gauches, les slogans a la gloire des massacres du 7 octobre étaient de la gauche et des islamistes (va sur Google, tu trouveras les vidéos et les liens avec plusieurs sites...). Les attentats anti juifs depuis 20 ans sont l'oeuvre de qui en occident ? De l'extrême droite? T'es ridicule... Encore un aveugle... Les Mohamed Merah, l'attentat a Manchester al semaine dernière sur la synagogue, le 13 novembre et l'hypermarché cacher, ce sont des mecs d'extrême droite? Non des islamistes qui ont fait ça au nom de l'islam... Quand on est aveugle, de mauvaise foi ou simplement bête au point de pointer l'extrême droite sur les actes antisemites alors qu'ils sont presque tous maintenant le fait d'extrême gauche ou d'islamistes... No comment... Enfin, tu liras plus haut, si tu en es capable... Que j'espère une réussite du plan Trump... Un plan qui prévois un Etat palestinien, le retrait des forces israéliennes et la reconstruction de Gaza, crétin que tu es... Les mecs comme toi sont a vomir... Allez continue l'antisémite a rependre ton venin et ta betise

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Jusqu'à preuve du contraire, les actes antisémites depuis l'après guerre mondiale sont signés Front National, et le changement de nom ne signifie nullement la fin de leur haine.... quand au soit disant antisémitisme de la bande à Mélanchon, faudra d'autres preuves que les discours de Bardella et sa clique, ou des suceurs de Cnews Europe1 Jdd ou Bfm.. Parceque effectivement Mélanchon vise un électorat musulman étant donné que les "travailleurs" coco ont migré chez le Pen qui les caresse dans le sens du poil. Par contre tous ses discours revendiquent une solution à 2 états... si tu n'est pas d'accord avec ce point de vue, faudrait peut être commencer à reconnaître ton pro sionisme et ton orientation anti palestinienne pour ne pas parler du peuple français d'origine maghrébine qui sont en fait l'origine de ton orientation ;-)

OL : Une star portugaise de Premier League fait rêver Lyon

c'est pas vraiment le poste le plus important

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

T'en fais une belle bien grosse de tête de con

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

