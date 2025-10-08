Après l'annonce de la délocalisation du match Milan - Côme en Australie, Adrien Rabiot a fait part de sa stupeur quant à cette décision. Une sortie qui n'a pas du tout plu à l'administrateur délégué de la Serie A.

Non, vous ne rêvez pas, l'UEFA a bel et bien accepté de délocaliser deux matchs européens sur d'autres continents. Le FC Barcelone ira affronter Villarreal en Liga à Miami le 21 décembre prochain, tandis que l'AC Milan et Côme se donnent rendez-vous le même jour… à Perth, en Australie, pour un match de Serie A . Si la question de l'équité sportive se pose indéniablement puisqu'un des deux clubs utilise un de ses matchs à domicile pour jouer devant un public qui n'est pas le sien, le concept même d'aller jouer un match de l'autre côté de la planète interpelle Adrien Rabiot, lui qui sera acteur du déplacement des Rossoneri au pays des kangourous.

Dans une interview accordée au Figaro, le milieu de terrain français a fait part de sa grande surprise quant à cette nouvelle. « J’ai été surpris d’apprendre que le Milan allait disputer un match de Serie A contre Côme… en Australie ! C’est complètement fou. Mais il s’agit d’accords économiques visant à donner de la visibilité au championnat, ce sont des choses qui finissent par passer », a-t-il avoué. Une sortie qui ne passe apparemment pas dans les bureaux de la Serie A.

Adrien Rabiot repris, ses propos ne passent pas

« Il oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d’euros, qu’ils sont payés pour exercer une activité, à savoir jouer au football. Il devrait respecter l’argent qu’il gagne et se montrer plus conciliant envers son employeur, à savoir le Milan, qui a accepté et insisté pour que ce match puisse se jouer à l’étranger. La santé des joueurs est un élément fondamental, nous nous battons pour que cela soit logique. Nous essayons de le faire dans un esprit d’harmonie, surtout si l’on considère cela comme un événement exceptionnel. Le défi organisationnel est complexe, les heures de vol sont nombreuses, mais on voyage en classe affaires à l’autre bout du monde, ce que les équipes font régulièrement. Les footballeurs de haut niveau, qui ont des salaires à la hauteur de leurs efforts, devraient mieux comprendre que les autres qu’il s’agit d’un sacrifice que l’on peut faire », a longuement argumenté Luigi De Servio, administrateur délégué du championnat italien, dans des propos relayés par le Corriere dello Sport.