TV ‍: Bertrand Latour fait ses adieux à Canal+

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée en provenance de la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour quitte Canal+.

Homme fort du Canal Football Club et à l’origine du renouveau de l’émission cette saison avec des audiences plus reluisantes que la saison précédente, Bertrand Latour s’apprête à quitter la chaîne cryptée. Selon le journaliste Clément Garin, l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe va en effet quitter Canal+ un an seulement après son arrivée. La question est maintenant de savoir où va rebondir le journaliste. Deux destinations semblaient se détacher et alimentent les rumeurs sur les réseaux sociaux : RMC, où l’After Foot a perdu plusieurs de ses membres ces dernières semaines ou la nouvelle chaîne de la Ligue 1.

🔵 𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐂𝐆𝐓𝐕. 𝐁𝐞𝐫𝐭𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐚𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐝𝐞́𝐣𝐚̀ 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐥+



Il n'aura pas fait long feu.



Après une seule saison au #CFC, @LatourBertrand va quitter @canalplus et va rejoindre une autre maison à la rentrée.



Et c'est pas n'importe laquelle !



👉… pic.twitter.com/ZOakQlMWic — Clément Garin (@clem_garin) July 2, 2025

Nicolas de Tavernost a promis un dispositif qualitatif sur le plan éditorial pour que la plateforme créée par la LFP rencontre le succès espéré et le ton de Bertrand Latour pourrait plaire. Mais selon le journaliste Clément Garin, c'est bien à RMC que le futur ex-chroniqueur de Canal+ va signer. Un départ qui pourrait s’ajouter à celui de Samir Nasri, autre homme fort du Canal Football Club, dont le contrat expire à la fin de la saison et qui n’a pour l’instant pas prolongé. L’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs été contacté par la Ligue pour rejoindre la chaîne de la LFP.