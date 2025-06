L1 ‍: Le prix de la nouvelle chaîne scandalise Riolo

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec la Ligue de Football Professionnel, Canal+ ne distribuera pas la nouvelle chaîne qui diffusera la Ligue 1. C’est encore un coup dur pour l’instance, tandis que la chaîne cryptée n’en subira aucune conséquence.

Alors que les présidents de Ligue 1 attendaient son retour avec impatience, Canal+ ne reviendra. La chaîne de Maxime Saada n’a pas trouvé d’accord avec la Ligue de Football Professionnel et ne distribuera pas sa nouvelle plateforme à la reprise. C’est encore un coup dur pour le football français et l’instance dirigée par Vincent Labrune. Pas de quoi rassurer Daniel Riolo qui comprend parfaitement le retrait de la chaîne cryptée.

« Il va falloir payer les frais de production s'ils montent une rédaction, avec tous les emplois à créer, a rappelé le journaliste de RMC. Avant qu'il y ait du rab à se partager, combien d'abonnés il va falloir ? Puis si la chaîne est vendue avec un abonnement à 18 ou 19 euros, alors là... On va être dans la boue, ça va être terrible, on va se rouler dedans. Mettons-nous deux secondes à la place de Saada. Ils ont la Coupe d'Europe, quels sont les trois clubs qui font venir le plus de gens devant la télé ? Le PSG, l'OM et l'OL. Les deux premiers sont en Ligue des Champions, donc sur Canal. Lyon va jouer l'Europa League (si le club reste en Ligue 1, ndlr), c'est sur Canal aussi. »

Riolo valide la stratégie de Canal+

« Il y a ceux qui vont au stade et ceux qui vont aller au bistrot du coin pour voir les matchs à l'extérieur ou à domicile quand tu n'as pas eu ta place. Tu n'as pas besoin de payer tes 15, 16, 17 ou 18 balles pour voir la Ligue 1. Tu t'en fous, tu veux voir ton club. Je comprends Maxime Saada, j'aurais fait la même chose. Qui ne l'aurait pas fait ? Raisonnement business tout simple. La Ligue va se retrouver comme deux ronds de flan, le nez dans la farine comme d'habitude. Ils ont encore fait n'importe quoi », a critiqué Daniel Riolo, qui ne voit pas Canal+ revenir à la table des discussions.