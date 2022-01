Rothen et Evra font la paix après leur clash, il n’oublie pas !

Dans : Info.

Par Guillaume Conte

Jérôme Rothen et Patrice Evra se sont réconciliés en grandes pompes ce jeudi sur RMC. Mais le consultant n’oublie pas tout non plus.

Phrases assassines, moqueries, menaces de sortir les dossiers, insultes, Jérôme Rothen et Patrice Evra ne se sont pas épargnés ces dernières années. Entre celui qui est devenu consultant sur RMC et son ancien coéquipier qui se rapproche également des micros, la guerre était totale sur plusieurs sujets. Cela s’était même terminé devant la justice, Rothen ayant attaqué Evra pour des propos insultants de l’ancien mancunien, qui avait traité l’animateur de RMC « d’enfant de capote troué » et lui avait promis de « mettre une tarte dans la gueule » de son ancien coéquipier. Si le procès n’a donné lieu à aucun dommage, les choses en étaient restés là, avec depuis quelques tacles sur les réseaux sociaux, notamment d’un Patrice Evra toujours aussi provocateur.

Il y a du lourd dans le livre d'Evra

Mais visiblement, la sortie du livre autobiographique « I Love This Game » a donné une bonne raison aux deux anciens coéquipiers de l’AS Monaco de se rabibocher. Ainsi, Patrice Evra a été invité dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC pour parler de son livre, et il n’y a pas eu de tarte dans la gueule. L’ancien joueur du PSG avait déjà passé la pommade avant l’émission, et tout s’est bien passé à l’antenne. « On revient de loin, car ces derniers mois et ces dernières années, on était à l’opposé et on ne se parlait plus. On revient de loin pour remettre de la complicité, de la bonne humeur et du chambrage, ce qui nous représente aussi. C’est pour ça qu’on était très lié dans un vestiaire. C’est ce que j’ai envie de mettre en avant à l’antenne. On n’oublie pas ce qu’il s’est passé, car cela existe et ça a existé. Mais il faut mettre ça un peu de côté, et ne pas effacer tout ce qui s’est passé de bien dans notre carrière. Surtout qu’il fasse la promo de son livre, c’est bien là le but aussi. Pourquoi ce livre et à ce moment-là, car il y a quand même du lourd dans ce livre », a livré un Jérôme Rothen qui tient à mettre de côté les écarts de ces derniers mois pour mettre en avant la tournée de promotion de Tonton Pat.