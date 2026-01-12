Rolland Courbis

Le foot français rend hommage à Rolland Courbis

12 janv. , 13:40
Eric Bethsy
0
Après l’annonce de son décès ce lundi, Rolland Courbis a reçu de nombreux hommages de la part du football français. Sa disparition affecte les instances, les clubs et certaines personnalités qui ont réagi sur les réseaux sociaux.
Quelques jours après la mort de Jean-Louis Gasset, le football français perd une nouvelle figure. Ce lundi, le monde du ballon rond a appris le décès de Rolland Courbis à l’âge de 72 ans. Une triste nouvelle pour de nombreux acteurs, et surtout pour ceux qui l’ont côtoyé. Ses anciens clubs ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux, à l’image de l’Olympique de Marseille qui regrette la perte d’un « homme de caractère, de convictions et de terrain (qui) a toujours défendu un football vivant, généreux, porté par l’engagement collectif. »

« Rolland Courbis laissera une empreinte indélébile dans la mémoire du football français et dans le cœur du peuple olympien », a ajouté le club phocéen, aussi affecté que Montpellier, Bordeaux ou encore Rennes, où l’ancien entraîneur avait croisé la route d’Ousmane Dembélé. « Toutes mes condoléances. Je pense très fort à toi et à ta famille dans ce moment difficile », a réagi l’attaquant du Paris Saint-Germain sur Instagram. Et le Ballon d’Or 2025 n’est pas la seule personnalité du foot français à lui rendre hommage.
L’ex-président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a également partagé sa tristesse. « Un caractère trempé, une passion intacte pour le foot et cet art de dire l’essentiel avec humour et rage de vivre, c’était ça "l’Homme Courbis", un homme dont la compétence n’était pas suffisamment reconnue, a-t-il écrit. Avec lui, chaque rencontre, chaque débat, chaque moment partagé avait ce sel incomparable qui fait les grandes personnalités. » A noter que la LFP, la FFF et son sélectionneur Didier Deschamps apparaissent aussi parmi les nombreux hommages qui défilent depuis l’annonce de cette tragique nouvelle.
0
Derniers commentaires

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

pour le moment la qualif est loin d'etre assurer

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

