Le foot français rend hommage à Rolland Courbis

Après l’annonce de son décès ce lundi, Rolland Courbis a reçu de nombreux hommages de la part du football français. Sa disparition affecte les instances, les clubs et certaines personnalités qui ont réagi sur les réseaux sociaux.

homme de caractère, de convictions et de terrain (qui) a toujours défendu un football vivant, généreux, porté par l’engagement collectif. » Quelques jours après la mort de Jean-Louis Gasset , le football français perd une nouvelle figure. Ce lundi, le monde du ballon rond a appris le décès de Rolland Courbis à l’âge de 72 ans. Une triste nouvelle pour de nombreux acteurs, et surtout pour ceux qui l’ont côtoyé. Ses anciens clubs ont rapidement réagi sur les réseaux sociaux, à l’image de l’Olympique de Marseille qui regrette la perte d’un «

« Rolland Courbis laissera une empreinte indélébile dans la mémoire du football français et dans le cœur du peuple olympien », a ajouté le club phocéen, aussi affecté que Montpellier, Bordeaux ou encore Rennes, où l’ancien entraîneur avait croisé la route d’Ousmane Dembélé. « Toutes mes condoléances. Je pense très fort à toi et à ta famille dans ce moment difficile », a réagi l’attaquant du Paris Saint-Germain sur Instagram. Et le Ballon d’Or 2025 n’est pas la seule personnalité du foot français à lui rendre hommage.

L’ex-président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a également partagé sa tristesse. « Un caractère trempé, une passion intacte pour le foot et cet art de dire l’essentiel avec humour et rage de vivre, c’était ça "l’Homme Courbis", un homme dont la compétence n’était pas suffisamment reconnue, a-t-il écrit. Avec lui, chaque rencontre, chaque débat, chaque moment partagé avait ce sel incomparable qui fait les grandes personnalités. » A noter que la LFP, la FFF et son sélectionneur Didier Deschamps apparaissent aussi parmi les nombreux hommages qui défilent depuis l’annonce de cette tragique nouvelle.