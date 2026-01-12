Rolland Courbis est décédé à 72 ans

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.
Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.
pour le moment la qualif est loin d'etre assurer
6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries
Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.
⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.