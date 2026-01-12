Rolland Courbis est décédé à 72 ans

Dans un communiqué publié conjointement avec la famille, RMC annonce ce lundi le décès de son consultant Rolland Courbis.

L’ancien entraîneur de Montpellier ou encore de l’Olympique de Marseille est décédé à 72 ans. « C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu lundi 12 janvier 2026, à l’âge de 72 ans. Figure marquante et attachante, Rolland Courbis a consacré sa vie au football avec talent, humanité et passion. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa compagne Clara, à ses enfants Olivia et Stéphane, à la Comtesse Luyba Rizzoli, à ses proches, à ses collègues et à tous ses fidèles auditeurs » écrit RMC sur son site internet.

« Pendant plus de 20 ans, Rolland Courbis a marqué de son empreinte la vie de l’antenne de RMC. Il a su transmettre son amour du football: la culture du travail et de la progression, l’importance du collectif et le respect du jeu et des joueurs sans oublier le plaisir. Sur RMC, sa passion s’est exprimée avec son accent marseillais emblématique et au travers d’une proximité avec les auditeurs très directe : une liberté de ton en conservant le langage des supporters et en partageant leurs interrogations et leurs émotions. Il a particulièrement su rester accessible et chaleureux tout en restant exigeant sur le fond » ajoute le site de la radio.