Coup dur pour Canal+, Netflix se jette sur la LdC

Info08 oct. , 19:00
parEric Bethsy
Avant l’attribution des droits TV de la prochaine période (2027-2030), l’UEFA lance une véritable révolution. Le nouveau règlement ouvre clairement la porte à des acteurs inédits tels que Netflix. Résultat, la plateforme vidéo se prépare à formuler une offre pour diffuser les compétitions européennes de clubs.
Les téléspectateurs de la Ligue des Champions peuvent s’attendre à du changement. Pour l’appel d’offres concernant la C1 et les deux autres compétitions européennes, l’UEFA ne se contentera pas de sa traditionnelle vente par pays. La distribution sera également ouverte à des acteurs désireux de diffuser dans le monde entier. A travers cette stratégie, l’instance dirigée par Aleksander Ceferin espère attirer des géants du numérique comme Amazon, YouTube ou encore Apple TV+. Et tant pis si les diffuseurs nationaux comme Canal+ en France se retrouvent confrontés à de surpuissants concurrents.
En tout cas, le plan de l’UEFA fonctionne puisque Netflix se tient prêt à passer à l’action. Selon les informations du Times, la plateforme vidéo se prépare à formuler une offre pour acquérir les droits TV de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Une arrivée inattendue puisque le géant du divertissement, qui a certes acheté les droits TV américains des Coupes du monde féminines 2027 et 2031, n’a jamais diffusé du football masculin. Netflix a néanmoins tenté des expériences dans d’autres sports comme la boxe et le football américain.

L’acquisition des trois compétitions européennes de football représenterait un nouveau pari forcément favorable à l’UEFA qui espère augmenter ses revenus. « On s’attend à une augmentation d’au moins 10 % de la valeur annuelle des revenus de l’UEFA provenant des compétitions de clubs, passant de 4,4 milliards d’euros actuellement à 5 milliards d’euros, et peut-être même plus », ont indiqué des sources de l’instance qui en profiterait pour élever les recettes des clubs.
« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Ces putains de clubs de foot marchent vraiment sur la tête... et les UEFA ou FIFA y sont pour beaucoup... vivement la faillite totale de ce si beau sport...

« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser

Au moins il risque pas d'avoir froid aux mains 😅

OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille

allez on trinque Corinne ? Mais on a perdu ! Justement ! On trinque Coco ?

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Provocation...seul les imbéciles tombent dedans le nez en avant, et oui.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Voilà tu fuis comme toujours

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

