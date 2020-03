Coronavirus : « Restez à la maison », Lionel Messi supplie ses fans

Dans : Info.

Face à la pandémie de coronavirus, le football est à l’arrêt dans toute l’Europe. La majorité des clubs en France, en Espagne ou encore en Italie, ne s'entraîne même plus.

Et pour cause, les recommandations sont claires pour ralentir la propagation du Covid-19, il faut rester chez soi. Malheureusement, les restrictions ne sont pas encore assez suivies à travers l’Europe, raison pour laquelle de nombreuses personnalités prennent la parole ces derniers jours afin d’appeler leurs fans à la raison. Via son compte Instagram, c’est Lionel Messi qui est sorti du silence ce week-end afin de demander à ses fans de respecter les consignes et de rester chez eux.

« La santé doit toujours primer. C'est le moment d'être responsable et de rester à la maison. C'est en plus parfait pour profiter de ce temps avec ses proches que vous ne pouvez pas toujours voir. Les jours sont compliqués pour tout le monde. Nous vivons dans l'inquiétude et nous voulons aider en nous mettant à la place de ceux qui traversent les pires moments, soit parce que cela les a directement touchés, eux ou leurs familles et amis, soit parce qu'ils travaillent en première ligne pour lutter contre cela dans les hôpitaux et les centres de santé. Je veux leur envoyer beaucoup de force à tous. J'espère que nous parviendrons à renverser cette situation le plus rapidement possible. Restez à la maison » a indiqué le capitaine du FC Barcelone alors qu’avec 5700 cas et 130 morts selon le dernier bilan officiel, l’Espagne est l’un des pays les plus touchés au monde par l’épidémie.