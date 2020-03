Coronavirus : Saoulé par la quarantaine, Benzema veut jouer au foot

Dans : Liga.

À partir de ce week-end, et pour une durée encore indéterminée, les grands championnats européens ont été suspendus à cause de la pandémie de coronavirus.

Jour après jour, ce nouveau virus venu de Chine fait des ravages à travers le monde, et notamment en Europe. Si l’Italie est le pays du Vieux Continent le plus touché, les autres nations ne sont pas en reste. En Espagne, par exemple, la situation est désormais critique. Alors que plus de 4 200 cas de contaminations et près de 120 morts ont été annoncés, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a décidé de placer son pays en « état d'alerte durant quinze jours pour freiner l'épidémie de coronavirus ». Et sachant que Madrid est le principal foyer touché, la capitale est complètement à l’arrêt. Le Real Madrid y compris.

En quarantaine depuis plusieurs heures, sachant qu’un basketteur du RMA a contracté ce fameux Covid-19 ces derniers jours, les joueurs de Zinedine Zidane s'ennuient. Karim Benzema traîne par exemple son spleen. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant français a effectivement clamé toute sa tristesse. « Pas frais du tout le délire de quarantaine. Je suis dans mon jardin et j'ai rien à faire. Sale », a lancé, sur Instagram, KB9, qui commence déjà à s'impatienter… Et pourtant, Benzema va devoir faire avec pendant encore deux semaines. Avec lui, ce sont tous les suiveurs du football qui partagent en tout cas ce chagrin de ne plus voir rouler ce ballon rond chéri...