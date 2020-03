Chloroquine et Professeur Raoult, Eric Cantona s’en mêle

Dans : Info.

Bien loin des sphères du football, alors qu’il est pourtant pressenti pour occuper un poste d’ambassadeur de Manchester United dans les mois à venir, Eric Cantona est sorti de son silence pour défendre le Professeur Didier Raoult, qui divise à l’heure où le nom d’un médicament est avancé pour soigner le Coronavirus.

A moins d’avoir fait des années d’étude de médecine spécialisée dans la virologie, difficile d’avoir un véritable avis médical sur l’effet de la Chloroquine sur le virus Covid-19. Mais récemment, le Professeur Didier Raoult de l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection assure avoir soigné de nombreux patients atteints du Coronavirus grâce aux effets de de la Chloroquine, un médicament bien connu et déjà donné aux malades, notamment du paludisme. Pour le moment, le gouvernement a autorisé un essai clinique de ce médicament, et autorise aussi le Professeur Raoulot à proposer ce traitement aux malades qui en font la demande. Mais le scepticisme reste de mise et cela agace au plus haut point un Eric Cantona qui y voit quasiment un match PSG-OM.

Quand le King Eric Cantona soutient le Professeur Didier Raoult. La vie ce n'est pas être dans des cases, ce n'est pas le physique mais bien les compétences ! #Raoult #COVIDー19 #COVID19 #vaccin #Chloroquine pic.twitter.com/3fqkioUPy7 — Eric Stella (@EricStella13) 23 mars 2020

« Il a eu un baccalauréat littéraire, et est parti deux ans dans les marines, son père était médecin et aujourd’hui c’est l’un des plus grands chercheurs au monde. Il a trouvé le remède au virus. C’est un phénomène. Mais t’as les Parisiens avec leurs costumes cravates qui le traitent de charlatan. De charlatan alors qu’il fait partie des plus grands chercheurs au monde. C’est mon idole », a souligné Eric Cantona dans une vidéo où on le voit assez énervé par cette situation.