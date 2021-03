Canal + : Pierre Ménès privé d'antenne jusqu’à nouvel ordre !

Dans : Info.

Dans le tourmente depuis la révélation de comportements sexistes en marge du documentaire de Marie Portolano, Pierre Ménès ne sera pas à l’antenne ce week-end.

Avec le grand retour des sports mécaniques ce week-end, Canal + n’a pas programmé son emblématique émission dominicale du « Canal Football Club ». L’émission fera en revanche son grand retour dimanche prochain, et cela sera sans Pierre Ménès. En effet, L’Equipe annonce ce mardi que le chroniqueur, au cœur des polémiques depuis plus d’une semaine, ne sera pas à l’antenne. Une décision prise par Canal +, qui ne souhaite pas remettre son journaliste à l’antenne alors qu’une enquête a été interne a été lancée à son encontre. Le consultant star de Canal ne souhaitait de toute façon pas participer à l’émission présentée par Hervé Matoux, ce qui arrange visiblement tout le monde.

« Selon nos informations, le chroniqueur a adressé un mail lundi à la direction des sports pour indiquer qu'il ne souhaitait pas y participer et qu'il avait besoin de repos. Néanmoins, la direction de Canal+, qui a lancé une enquête interne jeudi dernier, n'avait de toute façon pas l'intention de faire revenir Pierre Ménès sur le plateau du CFC cette semaine » explique le quotidien national. Une information qui tombe au lendemain des excuses publiées par Pierre Ménès sur son compte Twitter officiel.

Chamboulé par la polémique, le journaliste avait publié un long message. « Depuis la diffusion du doc de Marie Portolano, beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J’écoute et je respecte cette parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement. J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l’intention de le faire directement ou indirectement. C’est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères ». Reste maintenant à voir si les amateurs de foot auront l’occasion de revoir Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club dans les semaines et les mois à venir.