TV : Pierre Ménès présente ses excuses, les réponses sont brutales

Dans : Ligue 1.

Sur Twitter, Pierre Ménès est sorti de son mutisme ce lundi en présentant ses excuses à Marie Portolano, Isabelle Moreau et Francesca Cheka. Un message qui n'a pas convaincu tout le monde.

Avec 2,5 millions d’abonnés à son compte Twitter, Pierre Ménès savait que son premier message suite à la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope je suis une journaliste » était très attendu. Mais il aura fallu attendre une semaine pour voir le consultant de Canal+ sortir de son mutisme sur les réseaux sociaux. Ce lundi, Pierre Ménès a donc adressé un message à Isabelle Moreau et Francesca Cheka, qu’il avait embrassées de force, et Marie Portolano, dont il avait soulevé la jupe devant le public du Canal Football Club. « Depuis la diffusion du doc de Marie Portolano, beaucoup de victimes se sont exprimées notamment à mon encontre. J’écoute et je respecte cette parole libérée. Après avoir échangé avec chacune de ces victimes et après avoir lu tous vos messages sur les réseaux sociaux, je tenais à tous vous dire que je regrette sans aucune ambiguïté tous ces gestes du passé qui ne se justifiaient aucunement. J’ai causé de la peine et de la gêne à des amies sans jamais avoir eu l’intention de le faire directement ou indirectement. C’est pour toutes ces raisons que je réitère mes regrets et mes excuses les plus sincères », a tweeté Pierre Ménès.

Mais le consultant vedette de Canal n’a pas convaincu tout le monde, loin de là si l’on en croit les réactions à son message. « Il aurait peut-être fallu faire ça directement à la sortie du documentaire... plutôt que d’aller pleurer et se plaindre à TPMP et qui voulait entendre tes conneries ! Le timing de comm est désastreux et je pense que personne n’est dupe ... », « Combien il a pris l’avocat ou le conseiller communication pour rédiger ça ? C’est bien de s’excuser néanmoins. Ça manque clairement de sincérité et de naturel », sont quelques-unes des réponses les plus courtoises à Pierre Ménès, lequel peut toutefois compter sur le soutien de followers qui estiment qu’il paie à lui seul une polémique qui va au-delà de sa simple personne. Mais c'est une évidence, l'image du consultant star de Canal+ en a pris un rude coup.