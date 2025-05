After Foot ‍: Deux célèbres journalistes quittent l'émission

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Après Jean Resseguié, qui va quitter RMC, deux autres célèbres voix s'apprêtent à quitter l'After Foot avant la fin du mois de mai. Un départ négocié suite au rachat du média.

La semaine passée, on apprenait que Jean Resseguié avait décidé de quitter RMC, la voix emblématique du football profitant d'une clause qui lui permet de partir dans des conditions économiques généreuses suite à la reprise du groupe BMF-RMC par Rodolphe Saadé, déjà patron de La Provence et de La Tribune. Mais Jean Resseguié ne sera pas le seul à profiter de ce créneau pour quitter le RMC. En effet, L'Equipe révèle que Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande, qui travaillent sur l'After Foot, le talk-show vedette de la radio, qui est diffusé à la télé depuis quelques semaines, ont décidé de faire valoir leur droit à cette clause de cession qui permet aux journalistes de toucher un mois de salaire par année d'ancienneté. Les deux journalistes devraient donc disparaître de l'antenne dans les prochaines semaines.

RMC Sport va perdre trois journalistes d'un coup

RMC : Walid Acherchour outré, il arrête l'After Foot https://t.co/yNasMrtpvZ — Foot01.com (@Foot01_com) April 6, 2025

Spécialiste du football portugais, il avait commencé sa carrière en commentant les matchs du championnat portugais sur Ma Chaîne Sport, Nicolas Vilas est présent dans l'After depuis près de 15 ans, d'abord comme consultant avant d'intégrer l'équipe, Daniel Riolo et Gilbert Brisbois lui confiant même l'animation de l'émission vedette de RMC depuis 2013. Thibaut Giangrande a lui rejoint l'After Foot il y a cinq ans, animant lui aussi régulièrement l'émission, notamment lors des derniers Jeux Olympique de Paris. Pour l'instant, RMC n'a pas communiqué sur ce sujet, et encore moins sur l'identité de ceux qui remplaceront Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande. On ne sait pas non plus si Walid Acherchour reviendra à l'antenne après avoir claqué la porte de manière spectaculaire début avril suite à un débat sur des dérives islamistes dans le sport.