RMC dit adieu à son commentateur historique

Par Corentin Facy

Après 36 ans de bons et loyaux services, Jean Resseguié va quitter RMC. Un évènement tant il était devenu le commentateur phare de la radio.

A l’heure où DAZN va cesser de diffuser la Ligue 1 à la fin de la saison et où la LFP va devoir former une nouvelle équipe de journalistes avec la probable création de sa chaîne, une voix bien connue des fans de football en France va bientôt être libre de tout contrat. Et pour cause, le journaliste Clément Garin nous apprend sur son compte X que Jean Resseguié, commentateur historique de RMC depuis 36 ans, va activer sa clause de cession et ainsi quitter la radio. L’antenne perd une voix emblématique, reconnaissable parmi mille et qui a fait vibrer les Français dans les plus grands moments du football tricolore.

Jean Resseguié s'en va après 36 ans sur RMC

⚽️ 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮 : 𝐉𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐬𝐞́𝐠𝐮𝐢𝐞́, "𝐯𝐨𝐢𝐱 𝐝𝐮 𝐟𝐨𝐨𝐭" 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐑𝐌𝐂, 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧



C'est un coup dur pour @RMCsport. Selon mes informations, @Jano_Resseguie, la voix emblématique de la station, qui a couvert tous les… pic.twitter.com/OmyesY8dVP — Clément Garin (@clem_garin) April 30, 2025

Notre confrère ajoute que des négociations vont à présent se tenir entre Jean Resseguié et la direction de RMC, et que le journaliste devrait partir avec un chèque conséquent. « La clause de cession, peu connue du grand public, est juste une aubaine pour lui. 36 ans d'ancienneté x son salaire brut de 12 000 euros on va dire (j'en sais rien c'est un exemple) = 432 000 euros. Au-delà de 15 ans ils doivent trouver un accord ensemble. Ca reste un pactole » précise-t-il sur son compte X. Reste maintenant à voir si le journaliste de 61 ans prendra la direction d’une autre radio, tentera une aventure en télé ou en presse écrite… ou dira simplement adieu à une profession à laquelle il a fait honneur durant toutes ces années.

C’est en tout cas un véritable coup dur pour RMC, qui va maintenant devoir lui trouver un successeur digne de ce nom pour commenter les affiches de l’équipe de France, ainsi que les plus gros matchs de Ligue 1.