Ita : Naples rate la tête mais évite une humiliation

Serie A07 janv. , 20:30
parMehdi Lunay
19e journée de Serie A :
Stade Diego Maradona
Naples-Hellas Vérone 2-2
Buts : McTominay (54e), Di Lorenzo (82e) pour Naples ; Frese (16e), Orban (27e sp) pour Vérone

