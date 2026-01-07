soumare a l ol il y a un rocher dans la chaussure iconsport 192674 0070 380458

Monaco veut relancer un ancien Parisien

Monaco07 janv. , 19:40
parEric Bethsy
0
Victime d’une hécatombe, l’AS Monaco a besoin de recruter. Le directeur général Thiago Scuro a d’ailleurs annoncé un travail en cours afin de renforcer l’effectif.
Après la défaite contre l’Olympique Lyonnais (1-3) samedi, le Brésilien a notamment évoqué un souhait dans l’entrejeu. Et la recrue espérée sera peut-être Boubakary Soumaré (26 ans). Déjà convoité l’été dernier, le milieu de Leicester City (D2 anglaise) se retrouve à nouveau dans le viseur de l'AS Monaco, écrit le journaliste Fabrizio Romano. Peut-être une belle opération à venir sachant que le joueur formé au Paris Saint-Germain est seulement lié aux Foxes jusqu’en juin prochain. Non retenu, le Français n’a plus joué depuis le 29 novembre dernier. Autant dire que l’ancien Lillois ne sera pas mécontent de voir Monaco lui tendre la main.
B. Soumaré

B. Soumaré

FranceFrance Âge 26 Milieu

Championship

Matchs14
Buts0
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Ne brulons pas ce qu'on a adoré.Sa blessure l'a beaucoup affecté mais il revient en forme.Pour sa prolongation de contrat Paris trouvera un accord.Paris a le temps

PSG : 100ME pour Barcola, l'assaut commence

Barcola ne brille pas cette saison.Son dernier match a été décevant .il file un mauvais coton, un mauvais passage qui dure hélas mais il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain. Il faut qu'il reprenne confiance

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

En ce qui concerne DONNARUMA c’est ENRIQUE qui l’a viré il faut arrêter avec ces niaiseries de contrat .C’est effectivement possible qu’il se passe la même chose pour DEMBELE qui n’est plus qu’un intermittent et je suis gentil

PSG : Doué supplié de ne pas humilier l'OM

Doué revient bien apres sa blessure.on peut compter sur lui pour ne pas faire de cadeau aux marseillais

Luis Enrique va partir, le PSG fonce sur Guardiola

L.E ne partira pas avant un bon moment.Mais c'est vrai que Guardiola pourrait lui succeder

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

