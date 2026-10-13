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Lamine Yamal

Yamal Ballon d'Or, un énorme indice tombe

Foot Mondial
parHadrien Rivayrand
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Le Ballon d’Or sera décerné le 26 octobre prochain. Lamine Yamal fait partie des principaux favoris et certains observateurs vont même jusqu’à prédire que l’Espagnol remportera le prestigieux trophée.
Ousmane Dembélé connaîtra son successeur dans quelques jours, à moins qu’il ne conserve lui-même sa couronne. Le Parisien doit toutefois faire face à une concurrence importante cette année et ne figure pas nécessairement parmi les grands favoris. Harry Kane, Michael Olise, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia et Lamine Yamal sont notamment en lice. Concernant le jeune Espagnol, il pourrait avoir marqué des points décisifs ces dernières semaines. En Catalogne, plusieurs indices alimentent l’espoir de voir le prodige du Barça remporter le Ballon d’Or 2026.

Yamal grand gagnant, c'est déjà écrit ? 

Ces dernières heures, le journaliste Juan Jesus a notamment indiqué que Leo Messi serait présent lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Non pas en tant que candidat, mais plutôt pour remettre le trophée. À Barcelone, certains estiment que cette présence pourrait être liée à Lamine Yamal. La symbolique serait en effet forte, entre l’ancienne légende du club catalan et celui qui incarne son avenir. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, plusieurs internautes y voient déjà un signe fort. Parmi les commentaires publiés, on pouvait notamment lire :
« Messi qui donne le BO à Yamal, on sera sur la plus grande legacy de l’histoire du foot » ; « Le script de fou, je pleure » ; « Messi qui va donner le Ballon d’Or à Lamine Yamal, c’est juste magnifique » ; « En 2007, il lui donne un bain, en 2026, il lui donne le Ballon d’Or, que c’est beau… C’est le FC Barcelone, c’est La Masia » ; ou encore : « Cela veut dire que c’est Yamal qui va le gagner, ce qui n’est pas immérité au vu de sa saison. »

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À noter que, lors de la précédente édition, Ronaldinho avait remis le Ballon d’Or à Ousmane Dembélé. Le Brésilien, comme Messi, a porté les couleurs du FC Barcelone et du PSG. Cela n’avait pas empêché un joueur parisien de décrocher le Graal. Reste désormais à savoir si Lamine Yamal succédera à Dembélé au palmarès. Réponse le 26 octobre prochain.
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