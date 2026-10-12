LdC : Mbappé dépassé, Yamal veut définitivement l'enterrer

LdC : Mbappé dépassé, Yamal veut définitivement l'enterrer

Liga
parHadrien Rivayrand
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Lamine Yamal veut continuer à faire des merveilles sous les couleurs du Barça. Et le jeune champion d’Europe est désormais sur les traces de Kylian Mbappé.
Le Barça a la chance de pouvoir compter dans son effectif un joueur du calibre de Lamine Yamal. Le jeune Espagnol figure même parmi les principaux favoris pour remporter le Ballon d’Or 2026. Yamal compte bien poursuivre sur sa lancée cette saison, notamment en Ligue des champions, une compétition qui manque encore à son palmarès. Ce mardi soir, le joueur formé à la Masia se déplacera en Turquie pour affronter Galatasaray. L’occasion pour lui de battre de nouveaux records s’il parvient à trouver le chemin des filets.

Yamal met la pression à Mbappé 

Comme rappelé ces dernières heures par Mundo Deportivo, Lamine Yamal a déjà égalé l’un des records de précocité de Kylian Mbappé en Ligue des champions et vise désormais les 13 buts marqués avant de fêter ses 20 ans. Déjà, l'Espagnol a inscrit 11 buts dans la compétition avant ses 19 ans, soit un de plus que Kylian Mbappé, qui en avait marqué 10 au même âge. Il manque actuellement à Yamal un but pour égaler Mbappé avant de souffler ses 20 bougies. Ce sera peut-être un but marqué face à Galatasaray ou au match d'après face... au PSG, ancien club du champion du monde 2018.

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Lamine Yamal est déterminé à battre les records de précocité, notamment ceux détenus par Kylian Mbappé. Les deux hommes brillent en Liga, même si le Catalan peut déjà se targuer d’avoir remporté plusieurs trophées collectifs majeurs avec le FC Barcelone. Les deux stars se retrouveront lors du Clasico, prévu le dimanche 25 octobre prochain. Une affiche qui s’annonce capitale dans la course au titre, mais aussi pour la réputation de Yamal et de Mbappé, deux des plus grandes stars du football mondial.
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ah ah ah ah ah ah!! un vrai sketch le type!! diiiiiingue!! mec, vous vous etes fait marcher desssu, sans degrieff vous en avez 3 dans la musette en premiere...

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t'es un sketch a toi tout seul!! tu représentes magnifiquement ce que je dis sur les lyonnais depuis au moins 2 décennies!! THE PROTOTYPE

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Combien de parade de Risner comparé a Degrieff VAS Y!!

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