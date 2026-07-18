Le Real impuissant, Olise va tout gagner

Alors que Michael Olise rêve de signer au Real Madrid, le Bayern Munich reste serein. Les Bavarois se savent en position de force pour garder et revaloriser leur ailier français.

Très discret auprès des médias, Michael Olise semble beaucoup plus bavard loin des caméras. Le milieu offensif du Bayern Munich laisse filtrer son attirance pour le Real Madrid en pleine Coupe du monde avec l’équipe de France. Plus qu’une envie, il s’agit plutôt d’un rêve d’évoluer avec les Merengue la saison prochaine. Sa position aurait pu représenter un gros coup dur pour le club allemand. Mais l’ancien Bavarois Lothar Matthäus assure que le champion de Bundesliga n’est pas du genre à céder aussi facilement.

« Personnellement, je peux comprendre le désir de jouer pour le Real Madrid. Chaque joueur veut jouer pour le Real Madrid à un moment donné, a reconnu la légende du Bayern Munich interrogée par Bild. Mais le Bayern ne prendra même pas la peine d’entamer des discussions. Ils vont juste rire des gros titres. J’estime la possibilité qu’Olise joue pour le Real Madrid l’année prochaine à pratiquement zéro. Je pense que le Bayern prolongera son contrat et augmentera son salaire. » C’est effectivement la tendance donnée par Sky Sport en Allemagne.

Son journaliste Florian Plettenberg affirme que le Bayern Munich n’est absolument pas inquiet. Les Bavarois se sentent en position de force étant donné que Michael Olise est sous contrat jusqu’en 2029. On apprend également que l’international tricolore n’a pas réclamé de bon de sortie et que le Real Madrid, qui avait publié un communiqué afin de démentir tout intérêt pour l’ancien joueur de Crystal Palace, a la confiance du Bayern Munich. Les dirigeants allemands sont donc sereins et pensent plutôt revaloriser leur ailier pour en faire un des trois joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.