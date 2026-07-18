Le Real impuissant, Olise va tout gagner
Michael Olise

Le Real impuissant, Olise va tout gagner

Liga18 juil. , 21:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Alors que Michael Olise rêve de signer au Real Madrid, le Bayern Munich reste serein. Les Bavarois se savent en position de force pour garder et revaloriser leur ailier français.
Très discret auprès des médias, Michael Olise semble beaucoup plus bavard loin des caméras. Le milieu offensif du Bayern Munich laisse filtrer son attirance pour le Real Madrid en pleine Coupe du monde avec l’équipe de France. Plus qu’une envie, il s’agit plutôt d’un rêve d’évoluer avec les Merengue la saison prochaine. Sa position aurait pu représenter un gros coup dur pour le club allemand. Mais l’ancien Bavarois Lothar Matthäus assure que le champion de Bundesliga n’est pas du genre à céder aussi facilement.

Lire aussi

Le PSG préfère « chercher le nouvel Olise » que payer 200MELe PSG préfère « chercher le nouvel Olise » que payer 200ME
« Personnellement, je peux comprendre le désir de jouer pour le Real Madrid. Chaque joueur veut jouer pour le Real Madrid à un moment donné, a reconnu la légende du Bayern Munich interrogée par Bild. Mais le Bayern ne prendra même pas la peine d’entamer des discussions. Ils vont juste rire des gros titres. J’estime la possibilité qu’Olise joue pour le Real Madrid l’année prochaine à pratiquement zéro. Je pense que le Bayern prolongera son contrat et augmentera son salaire. » C’est effectivement la tendance donnée par Sky Sport en Allemagne.
Son journaliste Florian Plettenberg affirme que le Bayern Munich n’est absolument pas inquiet. Les Bavarois se sentent en position de force étant donné que Michael Olise est sous contrat jusqu’en 2029. On apprend également que l’international tricolore n’a pas réclamé de bon de sortie et que le Real Madrid, qui avait publié un communiqué afin de démentir tout intérêt pour l’ancien joueur de Crystal Palace, a la confiance du Bayern Munich. Les dirigeants allemands sont donc sereins et pensent plutôt revaloriser leur ailier pour en faire un des trois joueurs les mieux rémunérés de l’effectif.
Articles Recommandés
Ol Paulo Fonseca Va Lever Un Peu Le Pied
OL

OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied

Asm Pogba Sest Rate La Sortie Se Rapproche
Monaco

ASM : Pogba s’est raté, la sortie se rapproche

Traumatise Par Le Psg Le Barca Ecarte Deux Joueurs
Liga

Traumatisé par le PSG, le Barça écarte deux joueurs

France Angleterre Les Compos 23h Sur M6 Et Beinsports
Mondial 2026

France - Angleterre : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Fil Info

18 juil. , 22:45
OL : Paulo Fonseca va lever un peu le pied
18 juil. , 22:30
ASM : Pogba s’est raté, la sortie se rapproche
18 juil. , 22:00
Traumatisé par le PSG, le Barça écarte deux joueurs
18 juil. , 21:40
France - Angleterre : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)
18 juil. , 21:38
L'OL s'incline contre le Slavia Prague
18 juil. , 21:10
Lille annonce la signature de Tanguy Nianzou
18 juil. , 21:00
ASSE : Les cadres vont subir un coup de balai XXL
18 juil. , 20:30
Le Barça vexe Ferran Torres et l’envoie au PSG
18 juil. , 20:04
Chelsea s'offre Morgan Rogers pour 138ME

Derniers commentaires

Enzo Fernandez viré de Chelsea après cette vidéo humiliante

Ah bah tu fais visiblement partie de la même famille ...

L'OL s'incline contre le Slavia Prague

L OL s incline contre le Slavia Prague une équipe du niveau des barrages de C1 .... on est pas sur d y aller en C1

OL : Pavel Sulc vendu 25ME à Leeds, ça se précise

Regarder moi ça,un petit message et toutes les trolls lyonnaise rapplique en Meute 😂 C'est risible 👊⚽

France - Angleterre : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

Faut surtout pas faire tourner Mboulard ! les stats de ce dernier sont plus importants que tout et que des titres lol

France - Angleterre : Les compos (23h sur M6 et Beinsports)

on peut donc etre sur qu'il n'y aura pas 4-2 pour la france vu que le mec qui se trompe systématiquement l'annonce :)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

Loading