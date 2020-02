Qatar 2022 : Platini promet un Mondial de rêve pour les fans

Dans : Foot Mondial.

Fervent supporter de l'organisation du Mondial 2022 au Qatar, ce qui lui vaut des soucis avec la justice, Michel Platini persiste et signe.

Soupçonné d’avoir cédé à une demande de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, afin qu’il vote pour la candidature du Qatar pour le Mondial 2022, Michel Platini a toujours quelques soucis avec la justice française sur ce thème. L’ancien président de l’UEFA reste pourtant droit dans ses bottes, démentant avoir été un pion dans ce dossier, et continuant à plaider la cause du pays gazier. Ce dimanche, répondant au quotidien suisse, Le Matin, Michel Platini a répété que Nicolas Sarkozy n’avait pas pesé dans son choix et que si c’était à refaire, alors il voterait à nouveau pour le Qatar.

Michel Platini estime que ce pays a tout ce qu’il faut pour offrir un spectacle total aux amateurs de football qui feront le voyage. « Le Qatar, c’est une décision que j'ai prise seul en mon âme et conscience. Vous verrez, cette Coupe du monde du monde sera une expérience unique pour le fan. Avec des stades proches les uns des autres, il pourra envisager de suivre trois matches le même jour », explique l’ancien footballeur de Nancy, de l’ASSE et de la Juventus, qui attend avec impatience cette Coupe du Monde 2022 où la France défendra la couronne gagnée en Russie. Pour mémoire, en décembre 2019, le Parquet national financier a ouvert une information judiciaire pour « corruption active et passive » concernant l’attribution du Mondial 2022 de football au Qatar.