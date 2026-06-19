ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnukxm1c6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01stezvy1gsuxfrelnqudf

Mondial 2026 : La Tunisie de Renard fait trembler le Japon

Mondial 202619 juin , 23:00
parFoot01 avec Reuters
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le sélectionneur japonais, Hajime Moriyasu, souhaite que son équipe réponde à l'intensité accrue qu'il attend de la Tunisie lorsque les deux sélections s'affronteront samedi lors du 1.000ème match de l'histoire de la Coupe du monde, une rencontre symbolique qui devrait également être marquée par la chaleur de Monterrey.
Le Japon a obtenu un point précieux lors de son match nul spectaculaire contre les Pays-Bas (2-2) dans le groupe F, mais Hajime Moriyasu a assuré que ses joueurs ne se contentaient pas de ce résultat à l'approche d'un duel face à une équipe tunisienne qui tente de se remettre d'une lourde défaite contre la Suède (5-1).
"Les Pays-Bas ont très bien joué, et notre équipe également, mais nous ne sommes pas totalement satisfaits", a déclaré Hajime Moriyasu vendredi. "C'est pourquoi, face à la Tunisie, je pense que tout le monde est convaincu que nous devons gagner."
Les Aigles de Carthage ont changé de sélectionneur depuis leur défaite cuisante contre la Suède, Hervé Renard ayant pris les rênes de l'équipe après le limogeage de son compatriote Sabri Lamouchi. L'entraîneur japonais estime donc que le Japon se prépare à affronter une équipe différente.
"Je suis convaincu que cette équipe est différente de celle qui a affronté la Suède. Le nouveau sélectionneur est certainement en train de remobiliser les joueurs", a ajouté le sélectionneur des Samurai Blue, soulignant que la Tunisie disposait de qualités individuelles et d'une organisation défensive solide susceptibles de poser des problèmes à son équipe.
"Ils sont solides défensivement et savent exploiter les espaces laissés par leurs adversaires afin de se créer des occasions de but."
Le premier match du Japon s'est disputé à Dallas, où la climatisation du stade s'est fait sentir, selon Hajime Moriyasu, mais les conditions à Monterrey représentent un défi bien différent.
"Ici, l'environnement est très différent. Il fait plus chaud. Ce sera donc un contexte plus difficile pour les joueurs", a-t-il expliqué, ajoutant que son équipe avait anticipé ces conditions météorologiques et s'était préparée en conséquence.
La rencontre de samedi revêtera également une importance historique puisqu'elle sera le 1.000ème match disputé en Coupe du monde.
"Nous voulons faire en sorte que ce soit un grand match, à la hauteur de ce 1.000ème rendez-vous de l'histoire de la Coupe du monde", a déclaré Hajime Moriyasu.
Le sélectionneur a également été interrogé sur la tradition japonaise qui consiste, pour les supporters comme pour les joueurs, à nettoyer les tribunes et les vestiaires après les rencontres, une pratique qui a attiré l'attention dans le monde entier lors des grands tournois.
"Beaucoup de Japonais considèrent qu'il faut laisser un endroit dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé", a-t-il expliqué.
"Le fait de toujours s'entraider, d'agir ensemble et de travailler collectivement fait partie de la culture japonaise."
Articles Recommandés
Saibari
Mondial 2026

Ecosse - Maroc : Les compos (0h sur M6 et beIN Sports 1)

DD entame sa dernière danse avec la France
Equipe de France

EdF : Désiré Doué sur le banc, Didier Deschamps a tranché

ICONSPORT_368216_0007
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Ecosse-Maroc, une faim de Lion pour gagner sans risque

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnukwwje6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01stbams1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Odegaard critiqué, la Norvège a son Cristiano Ronaldo

Fil Info

19 juin , 22:44
Ecosse - Maroc : Les compos (0h sur M6 et beIN Sports 1)
19 juin , 22:40
EdF : Désiré Doué sur le banc, Didier Deschamps a tranché
19 juin , 22:40
Paris Sportifs : Ecosse-Maroc, une faim de Lion pour gagner sans risque
19 juin , 22:22
Odegaard critiqué, la Norvège a son Cristiano Ronaldo
19 juin , 22:01
RCSA : O’Neil s’en va, BlueCo a encore frappé
19 juin , 22:00
Algérie : Luca Zidane pistonné, ça sent la fin
19 juin , 21:40
Maltraité, l'Iran appelle Infantino à l'aide
19 juin , 21:20
Oasis repris en choeur, Kane a encore des frissons
19 juin , 21:00
Pablo Pagis, l’OM, Rennes, Lens et l’OL sidérés

Derniers commentaires

RCSA : O’Neil s’en va, BlueCo a encore frappé

Mais c'est quoi ce club, est il encore Français ???

Diomandé au PSG, Liverpool se fait avoir

Laissons le la bas ! On a gagné 2 ligues des champions sans lui et on ne peut pas avoir tous les meilleurs joueurs du monde !!

PSG : Pour Olise, le Real va faire pire que le Qatar

Mais qu'est ce que tu racontes toi ?? 😂😂 c'est ton cousin ou quoi ! Tu es vraiment en souffrance mon pauvre

Pablo Pagis, l’OM, Rennes, Lens et l’OL sidérés

Ce n'est pas un mauvais calcul. Il demande 20M car il sait que des clubs anglais sont intéressés, et eux, ils les mettent les 20M même pour un an de contrat restant. Maintenant, s'il veut vraiment vendre Pagis cet été pour ne pas le voir partir libre l'été prochain, et si les clubs anglais ne sont pas au rendez-vous, effectivement, il devra revoir ses prétentions à la baisse car aucun club espagnol, italien, allemand ou français ne poseront 20M pour un joueur qui n'a pas non plus montrer beaucoup de choses (moi le peu qu'il a montré me plaît honnêtement et il a une grande marge de progression mais c'est trop cher pour le marché non anglais)

Maltraité, l'Iran appelle Infantino à l'aide

N'attendez rien du parrain de la mafia et encore moins du clown avec ses troubles cognitifs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading