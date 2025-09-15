Neymar veut se donner les moyens d'être présent avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 l'été prochain. L'ancien du PSG devra absolument éviter les blessures, ce qui n'est pas vraiment son fort.

Le Brésil n'est plus vraiment ce qu'il était sur la scène internationale mais a changé d'ère il y a peu en nommant Carlo Ancelotti à la tête de sa sélection. L'entraineur italien ne veut faire aucun cadeau à ses joueurs, peu importe leur statut. Neymar est donc logiquement concerné. L'ancien du PSG, aujourd'hui à Santos, a du mal à reprendre le rythme sans se blesser. C'était encore le cas il y a quelques heures lors de la rencontre face à l'Atlético Mineiro. Pour lui, c'est cette fois-ci la faute de la pelouse synthétique...

Neymar blessé et agacé

Le génie auriverde s'est en effet blessé à la cheville gauche après seulement 30 secondes de jeu face à l'Atlético Mineiro (1-1). Neymar a serré les dents pour finir la rencontre mais ne décolère pas sur le fait qu'on puisse jouer sur un tel revêtement. Sur Instagram après le match, il a notamment indiqué : « C'est prouvé : le synthétique, c'est de la merde ! ». A noter que Neymar n'est pas le seul footballeur à se plaindre des pelouses synthétiques. C'est aussi le cas de Memphis Depay, Lucas Moura, David Luiz ou encore Thiago Silva.

Lire aussi Neymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévient

En Ligue 1, l'utilisation de ces pelouses n'est d'ailleurs plus permise, jugée trop dangereuse. Au Brésil, trois équipes ont encore actuellement des pelouses synthétiques : Botafogo, Palmeiras et l'Atlético Mineiro. Neymar devra donc bien choisir ses matchs, lui qui a longuement hésité avant d'accepter de jouer contre Mineiro. Finalement, plus de peur que de mal pour lui. Mais il sait que tous les détails compteront dans sa mission Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti suit la situation de très près.