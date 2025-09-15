neymar a l om le coup de folie du mercato iconsport 261023 0023 394286

« C’est de la m*rde ! » : Neymar règle ses comptes

Foot Mondial15 sept. , 22:40
parHadrien Rivayrand
Neymar veut se donner les moyens d'être présent avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 l'été prochain. L'ancien du PSG devra absolument éviter les blessures, ce qui n'est pas vraiment son fort. 
Le Brésil n'est plus vraiment ce qu'il était sur la scène internationale mais a changé d'ère il y a peu en nommant Carlo Ancelotti à la tête de sa sélection. L'entraineur italien ne veut faire aucun cadeau à ses joueurs, peu importe leur statut. Neymar est donc logiquement concerné. L'ancien du PSG, aujourd'hui à Santos, a du mal à reprendre le rythme sans se blesser. C'était encore le cas il y a quelques heures lors de la rencontre face à l'Atlético Mineiro. Pour lui, c'est cette fois-ci la faute de la pelouse synthétique... 

Neymar blessé et agacé 

Le génie auriverde s'est en effet blessé à la cheville gauche après seulement 30 secondes de jeu face à l'Atlético Mineiro (1-1). Neymar a serré les dents pour finir la rencontre mais ne décolère pas sur le fait qu'on puisse jouer sur un tel revêtement. Sur Instagram après le match, il a notamment indiqué : « C'est prouvé : le synthétique, c'est de la merde ! ». A noter que Neymar n'est pas le seul footballeur à se plaindre des pelouses synthétiques. C'est aussi le cas de Memphis Depay, Lucas Moura, David Luiz ou encore Thiago Silva.

Lire aussi

Neymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévientNeymar privé de Coupe du monde, le Brésil le prévient
En Ligue 1, l'utilisation de ces pelouses n'est d'ailleurs plus permise, jugée trop dangereuse. Au Brésil, trois équipes ont encore actuellement des pelouses synthétiques : Botafogo, Palmeiras et l'Atlético Mineiro. Neymar devra donc bien choisir ses matchs, lui qui a longuement hésité avant d'accepter de jouer contre Mineiro. Finalement, plus de peur que de mal pour lui. Mais il sait que tous les détails compteront dans sa mission Coupe du monde 2026. Carlo Ancelotti suit la situation de très près. 
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires, continue d'insulter et de troller, tu prouves ce que je dis. 😁 Tu t'es emmêlé les pinceaux avec les figures de styles mais tu es trop fier pour admettre ton erreur. Un classique chez toi, et oui.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

"Tout les arbitres sont nuls sauf s'ils prennent les bonnes décisions pour nous." C'est ce que disent tout les supp de tout les clubs. Moi y compris.

Kita veut virer Longoria de la LFP

Moi aussi je préfère que Longoria quitte la LFP pour mieux se concentrer sur L OM

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Souvent dans le foot on sait qui a raison à la fin. Aimé Jacquet, Luis Enrique, au début tout le monde leur tombe dessus, et pas spécialement à tort. Mais à la fin celui qui a raison c'est celui qui gagne. Et c'est vrai aussi inversement, quand on perd on a tort, peu importe ce qu'on a fait avant. L'exemple le plus actuel est celui de E Roy. Je ne dis pas que ça sera la même chose avec LE, mais si l'édifice s'écroule ça sera la même, et ça ne sera pas mérité.

OL : Clément Turpin désigné, Lyon ne conteste pas

Un lyonnais qui arbitre Lyon ! Y a rien de mieux pour gagner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

