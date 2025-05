Lionel Messi ridiculisé cet été, il craint le pire

Dans : Foot Mondial.

La Coupe du monde des clubs débute dans un peu plus d'un mois, et une équipe invitée craint d'être ridicule, malgré la présence de Lionel Messi.

Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez. Il y a quelques années, avec des joueurs comme cela dans son équipe, c’était objectif victoire finale en Ligue des Champions. Mais désormais, les dénommés sont plus proche de la quarantaine et ils évoluent en Major League Soccer, du côté de Miami. Avec un niveau de jeu forcément en chute libre. Cela peut suffire pour le championnat américain, mais les joueurs de Miami qui possèdent une certaine expérience craignent de prendre cher à la Coupe du monde des clubs qui débute le mois prochain. C’est le cas de Sergio Busquets, qui voit bien que son équipe va avoir du mal, elle qui n’a pas gagné sportivement le droit d’être dans cette compétition, mais a été globalement invitée par la FIFA car Lionel Messi est dans l’équipe de Floride.

🔜 | Les pépites du monde entier partent à la conquête de la Coupe du Monde des Clubs FIFA ! 💎👑



Suivez la compétition gratuitement sur DAZN ! 🆓 pic.twitter.com/PJl0WKRR54 — DAZN France (@DAZN_FR) April 30, 2025

Même si les adversaires de Miami au premier tour ne font pas forcément partie du gratin mondial (FC Porto, Palmeiras et Al-Ahly), la claque pourrait être sévère pour la formation américaine. « Il est clair que nous ne sommes pas au niveau pour participer à la Coupe du monde des clubs, mais nous allons essayer de rivaliser dans le groupe, de prendre match après match, de nous battre et, avec un peu de chance, nous passerons à la phase suivante, même si cela va être difficile », a confié Sergio Busquets à DAZN. Une approche avec une très faible ambition, et qui pourrait tout de même faire de la peine à voir si Lionel Messi se faisait sortir rapidement d’une compétition mondiale, lui qui est habituée à jouer pour la gagne depuis ses débuts à Barcelone.