Le Maroc insulté en plein ramadan, la police débarque

Par Guillaume Conte

Désolante affaire autour de la sélection marocaine qui se prépare à disputer un match en Espagne. La police a fini par embarquer l'employé d'un hôtel qui avait tenu des propos racistes.

Le Maroc vit peut-être, comme l’a fait savoir son sélectionneur Walid Regragui, la meilleure période de son histoire au point de vue de l’équipe nationale. Les Lions de l’Atlas ont atteint la demi-finale de la dernière Coupe du monde, une performance bien évidemment historique. Et cela ne s’arrête pas là puisque dès le premier match amical disputé en 2023, les joueurs marocains se sont imposés face au Brésil dans un succès toujours prestigieux (2-1). Ce mardi ce sera le Pérou dans un match disputé en Espagne, même si une triste actualité s’est invitée autour de cette rencontre qui aura lieu à Madrid.

Les Marocains insultés

Sur les réseaux sociaux, un employé de l’hôtel a posté des messages racistes, se moquant notamment du Ramadan et des préparations de plats que son employeur lui demandait pour la sélection marocaine à l’heure de la rupture du jeune. S’ajoutaient ensuit des propos insultants sur les musulmans et leur religion. « On leur sert la m*rde du Ramadan, leurs putains de croyances de merde », a écrit l’un des employés. Ses messages ayant été relayés, l’affaire a rapidement pris des proportions judiciaires puisque la police a interpellé son auteur en raison des signalements. Et de son côté, l’hôtel s’est promptement excusé.

« Tout d’abord, nous voulons nous excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par ce qui s’est passé. Les responsables de ces images n’appartiennent pas à l'hôtel ou à la chaîne, mais ils y travaillent quand il y a des événements, et ils ont déjà été licenciés, dénoncés et mis à la disposition de la police pour répondre de leurs actes », a fait savoir le responsable de l’hôtel, alors que Walid Regragui a préféré passer l’éponge sur cet incident. « On va pas s’attarder sur ça. Dans notre religion, on nous apprend le pardon et on le pardonne. Le meilleur exemple en cette période de Ramadan est de le pardonner et lui comprendra que ce qu’il pense des musulmans n’est pas la réalité », a livré l’entraîneur du Maroc, concentré sur un match face au Pérou qui se prépare dans des conditions bizarres.

Incidents aussi à l'hôtel du Pérou !

En effet, des incidents ont eu lieu à l’hôtel de la sélection péruvienne. Dans un grand bazar, les joueurs sont venus au devant de leurs supporters, mais un affrontement avec la police a eu lieu. Un joueur péruvien a été frappé en étant confondu avec un supporter et il aurait en retour blessé un policier à l’oeil, et tout cela s’est terminé au commissariat à la veille du match. Un rendez-vous houleux avant que le terrain ne reprenne ses droits, ce mardi à Madrid.