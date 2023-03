Le Maroc tape le Brésil et annonce des énormes ambitions

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Vainqueur du Brésil en match amical (2-1), le Maroc a envoyé un nouveau signal fort à l'Afrique, après son excellente Coupe du monde. Walid Regragui l'annonce, le Maroc est favori pour remporter la prochaine CAN.

Décidément, ce Maroc est irrésistible. Après des succès contre la Belgique, l'Espagne ou le Portugal durant la Coupe du monde, le Maroc s'est offert une victoire de prestige face au Brésil, première nation mondiale au classement FIFA. Les Lions de l'Atlas continuent d'impressionner et envoient un message fort aux autres équipes africaines, notamment en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans une forme historique et sensationnelle, Walid Regragui ne se cache pas et assume le statut de favori du Maroc pour la prochaine édition de la CAN. Le sélectionneur du Maroc s'est exprimé sur les prochaines échéances à venir en conférence de presse, après la victoire contre la Seleçao.

Regragui ne se cache pas et veut marquer l'histoire du Maroc

« Le Brésil, même s’il leur manque des joueurs, c’est une grande équipe et ils sont premiers au classement FIFA. Nous aussi, on avait des blessés. C’est un rêve devenu réalité. Je ne réalise toujours pas que nous avons remporté ce match. On a battu le Brésil, en plein Ramadan. C’est fou. On va rester les pieds sur terre, garder de l’humilité et continuer à travailler. La CAN 2023 ? Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connaît l’Afrique. C’est très difficile. On va se préparer. On va essayer. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain. Il faut maintenir ce niveau et savourer » a déclaré l'entraîneur marocain qui nourrît de grandes ambitions pour le futur de la sélection marocaine. La prochaine CAN se déroulera en Côte d'Ivoire durant le mois de janvier 2024. Le Sénégal, tenant du titre et l'Algérie seront les principaux concurrents du Maroc qui rêve de soulever une nouvelle fois le trophée, après son unique sacre en 1976.