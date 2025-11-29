Le Maroc a raté Lamine Yamal, il accuse

Grâce à ses origines, Lamine Yamal aurait pu défendre les couleurs du Maroc. La Fédération marocaine a d’ailleurs tenté sa chance très tôt. Mais l’Espagne s’était empressée d’installer l’ailier du FC Barcelone chez les A.

La France n’est pas le seul pays confronté au problème des binationaux. De son côté, l’Espagne a bien failli perdre Lamine Yamal . L’ailier du FC Barcelone avait aussi l’opportunité de rejoindre le Maroc. La Fédération marocaine a effectivement tenté sa chance très tôt. Mais l’ancien Directeur technique national Nasser Larguet avait été devancé par des Espagnols prêts à installer le Blaugrana chez les A dès l’âge de 16 ans.

Tout de suite après, il est avec l'équipe A - Nasser Larguet

« Je n’y étais pas à ce moment-là, mais nous, à l'époque, on est allés chercher les gamins à l'âge de 15 ans, a raconté l’ancien coach de l’Olympique de Marseille à RMC. Quand vous arrivez au moment où le joueur a déjà joué avec l'équipe première, je ne dis pas que c’est 100% impossible, mais c'est bien 80%. Lamine Yamal est déjà dans les tuyaux de la sélection espagnole quand vous tapez à sa porte. Mais tout de suite après, il est avec l'équipe nationale A. Il sait qu'il est avec l'équipe nationale A et puis ça y est, il est parti. »

Cet échec est un coup dur pour le demi-finaliste du Mondial 2022, qui avait d’ailleurs sorti la Roja (0-0, 3-0 tab) en huitièmes de finale au Qatar. « Aujourd'hui, en termes d’infrastructures, le Maroc n'a rien à envier à l'Espagne. En termes de niveau de jeu, ils n'ont rien à envier à l'Espagne. En termes de performance, c’est pareil. Je ne parle pas de la qualité des Espagnols, c'est formidable, ce qu'ils font, attention. Mais en termes de résultats, sur la dernière Coupe du monde, le résultat était favorable aux Marocains. Si on était allé chercher Lamine Yamal à 15 ans, je pense qu'on aurait été à 50-50 avec l'Espagne », a regretté Nasser Larguet, conscient du potentiel des Lions de l'Atlas.