Lamine Yamal

Le Barça coule, Lamine Yamal doit partir

Liga28 nov. , 18:00
parEric Bethsy
Critiqué pour ses performances et son comportement, Lamine Yamal suscite également des doutes en Catalogne. L’ancien dirigeant du FC Barcelone Toni Freixa conseille à la direction d’envisager le départ du jeune ailier.
Ça ne s’arrange pas pour Lamine Yamal. Diminué par une pubalgie, l’ailier du FC Barcelone reste à la disposition de son entraîneur Hansi Flick. Mais à l’image de son match contre Chelsea (défaite 3-0) mardi en Ligue des Champions, l’international espagnol évolue loin de son meilleur niveau. Le problème est-il uniquement physique ? Ce n’est pas certain dans la mesure où le Blaugrana n’est pas vraiment réputé pour son professionnalisme. C’est pourquoi l’ancien dirigeant du Barça Toni Freixa n’a aucun mal à imaginer son départ.
« Si Lamine était mon fils, je lui dirais qu'il n'est pas aussi bon que certains le disent, a-t-il lâché dans l’émission El Chiringuito. Je lui dirais de continuer à travailler dur et de ne pas croire ce qu'ils ont pu lui raconter. Concentre-toi seulement sur le football. Si Lamine a un problème à gérer, il faut l'aider. Mais s'il arrive à un point où l'on ne peut pas gérer ce problème, ce n'est pas grave, le Barça continuera. Je n'écarte aucune hypothèse en pensant à mon club. N'importe quelle personne du club est de passage, le plus important c'est le Barça. »

Laporta n'y pense même pas

Bien évidemment, le président Joan Laporta n’est pas du même avis. Pas question pour lui d’envisager une séparation avec sa star. « Lamine est un génie. Il faut le soutenir, lui prodiguer les meilleurs conseils, mais il est déjà bien plus mature qu'un jeune de son âge grâce à ce qu'il a vécu. Cette célébrité peut le submerger, mais il la gère très bien. Il a 18 ans, il s'entraîne tous les jours. Il est discipliné malgré sa pubalgie et suit scrupuleusement les consignes du club. Il fera des erreurs comme tout le monde, et peut-être plus, car il est si jeune. Mais nous devons l'aider », privilégiait le patron du Barça le mois dernier.
