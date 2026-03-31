Le Ghana vire son sélectionneur !





Dans la foulée de la défaite à la dernière minute contre l’Allemagne (2-1), la fédération ghanéenne a annoncé se séparer de son sélectionneur. Otto Addo a donc pris la porte des Black Stars à deux mois de la Coupe du monde, dans une information surprenante. Le Ghana a annoncé qu’il communiquerait prochainement le nom du nouveau sélectionneur.