Algérie : Riyad Mahrez dit stop

CAN 202509 janv. , 14:50
parCorentin Facy
L’Algérie affronte le Nigeria samedi à 17 heures en quart de finale de la CAN 2025. Un match spécial pour Riyad Mahrez, lequel a fait une grande annonce sur son avenir en conférence de presse.
Plutôt bon lors de la phase de groupes, Riyad Mahrez a été beaucoup moins inspiré contre le Congo en huitième de finale de la CAN. Malgré son statut de capitaine, l’ancien joueur de Manchester City a été très discret face aux coéquipiers de Chancel Mbemba, ce qui lui a valu de grosses critiques. Mahrez garde néanmoins la confiance de son entraîneur Vladimir Petkovic et devrait démarrer contre le Nigeria samedi à 17 heures en quart de finale. Un match qui pourrait bien être son dernier en Coupe d’Afrique des Nations en cas de défaite.
Et pour cause, le capitaine des Fennecs a annoncé ce vendredi en conférence de presse que cette CAN 2025 serait sa dernière à titre personnel. « Ce sera ma dernière CAN. Je veux gagner à nouveau la Coupe d’Afrique des Nations avec cette génération, j’en ai vraiment envie » a annoncé le numéro 7 de la sélection algérienne face aux médias. Une grande annonce qui va forcément faire parcourir un énorme sentiment de nostalgie dans les têtes des supporters de l’Algérie alors que Riyad Mahrez, malgré quelques désillusions en sélection au fil de sa carrière, restera malgré tout comme l’artisan majeur du titre des Fennecs en 2019.

