« One, two, three ! Viva l’Algérie », Karim Benzema surmotivé

L'Algérie s'offre un quart de finale de prestige face au Nigéria à la CAN. Après Zinedine Zidane, c'est Karim Benzema qui apporte son soutien aux Fennecs.

A partir de ce vendredi, ce sont les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations qui vont avoir lieu. Un rendez-vous avec les meilleures sélections du continent et de très jolis chocs au programme. L’Algérie a d’ores et déjà effacé l’échec de ses deux précédentes CAN complètement manquées, et affrontera le Nigéria pour une place dans le dernier carré.

Benzema motive l'Algérie

Pour ce match phare, les Fennecs pourront compter sur le soutien de leurs supporters, au stade de Marrakech, mais aussi à distance. Karim Benzema, en pleine reprise du championnat saoudien, a eu un message de motivation adressé à un pays qui lui tient à coeur. Le joueur français d’origine algérienne a publié une petite vidéo pour apporter sa motivation aux joueurs de Vladimir Petkovic.

« On va tout arracher inshallah. On y va, on y va, vamos ! One, two, three ! Viva l'Algérie ! On est ensemble inshallah », a lancé l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais et du Real Madrid. Une vidéo qui a fait chaud au coeur du peuple algérien, qui possède déjà le soutien d’une autre légende du football français en la personne de Zinedine Zidane. Le champion du monde 1998 est actuellement au Maroc pour suivre le parcours de l’équipe algérienne où son fils, Luca, évolue. Titulaire depuis le début de la compétition, l’ancien gardien du Real Madrid est pour le moment impeccable.

Avec de tels soutiens, l’Algérie peut en tout cas continuer de rêver dans cette compétition, même si le niveau va monter d’un cran ce samedi avec la confrontation face au Nigéria. Les Super Eagles ont été impressionnants au tour précédent en dominant le Mozambique sur le score de 4-0, alors que les Fennecs ont éliminé à la RD Congo à la dernière minute de la prolongation.