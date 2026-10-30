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Ballon d'Or : Mbappé battu de 28 points par Harry Kane

Foot Mondial
parJérôme Capton
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Organisateur du Ballon d'Or, France-Football a dévoilé ce vendredi soir le détail des votes. L'occasion d'apprendre que Harry Kane, la lauréat 2026, a dominé Kylian Mbappé de 28 points.
Malgré le vote du journaliste français, qui l'a classé en premier sur sa liste devant Ousmane Dembélé, tandis qu'Harry Kane n'était que sixième, Kylian Mbappé n'a pas obtenu le Ballon d'Or, lundi soir à Londres, Harry Kane décrochant le gros lot. France-Football, qui organise ce trophée, avait évoqué un écart historiquement faible. Effectivement, quatre jours plus tard, le média spécialisé a révélé que 28 points séparaient la star anglaise du Bayern Munich de l'attaquant français du Real Madrid.
Sachant qu'une première place rapporte 15 points, on constate qu'effectivement l'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'est pas passé très loin de décrocher le Ballon d'Or, pour qui il a tant (trop ?) fait campagne ces dernières semaines. Cependant, dans la longue histoire du Ballon d'Or, une lutte avait été encore plus serrée, c'est celle qui en 2019 avait vu Lionel Messi s'imposer avec 7 points d'avance sur Virgil Van Dijk.

Polémique en Espagne sur le vote pour Mbappé

Si l'on entre dans le détail des votes, Harry Kane a été placé premier dans la liste par 40 journalistes sur 100, contre seulement 23 qui ont mis Kylian Mbappé. Certains votes interpellent déjà énormément, et notamment celui du journaliste grec, lequel n'a classé ni Kane, ni Mbappé, ni Yamal dans les dix premiers. A noter également que le journaliste espagnol a voté pour Kylian Mbappé comme numéro 1 plutôt que Lamine Yamal. Du côté du FC Barcelone, on fait remarquer que Jose Felix Diaz travaille pour Marca, quotidien sportif très proche du Real Madrid. De quoi provoquer une énième polémique entre les supporters des deux clubs.

Les votes pour le Ballon d'Or 2026

1. Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), 1 055 points.
2. Kylian Mbappé (France, Real Madrid), 1 027 pts.
3. Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone), 881 pts.
4. Rodri (Espagne, Manchester City, FC Barcelone depuis août 2026), 726 pts.
5. Lionel Messi (Argentine, Inter Miami), 612 pts.
6. Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie, Paris-SG), 541 pts.
7. Ousmane Dembélé (France, Paris-SG), 418 pts.
8. Erling Haaland (Norvège, Manchester City), 378 pts.
9. Michael Olise (France, Bayern Munich), 296 pts.
10. Fabian Ruiz (Espagne, Paris-SG), 201 pts.
11. Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), 107 pts.
12. Pau Cubarsi (Espagne, FC Barcelone), 101 pts.
13. Achraf Hakimi (Maroc, Paris-SG), 65 pts.
14. Vitinha (Portugal, Paris-SG), 59 pts.
15. Declan Rice (Angleterre, Arsenal), 57 pts.
16. Ferran Torres (Espagne, FC Barcelone, Paris-SG depuis août 2026), 44 pts.
17. Vinicius Jr. (Brésil, Real Madrid), 26 pts.
18. Marc Cucurella (Espagne, Real Madrid), 16 pts.
19. Joao Neves (Portugal, Paris-SG), 15 pts.
20. Willian Pacho (Équateur, Paris-SG), 12 pts.
21. Gabriel (Brésil, Arsenal), 11 pts.
22. Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), 11 pts.
23. Nuno Mendes (Portugal, Paris-SG), 8 pts.
24. Luis Diaz (Colombie, Bayern Munich), 8 pts.
25. Marquinhos (Brésil, Paris-SG), 7 pts.
26. Dayot Upamecano (France, Bayern Munich), 5 pts.
27. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United), 5 pts.
28. Julian Quinones (Mexique, Al-Qadsiah), 4 pts.
29. Sadio Mané (Sénégal, Al-Nassr), William Saliba (France, Arsenal), 2 pts.
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Derniers commentaires

Guillaume Restes à l’OM, McCourt est dans le coup

Pour une fojs qu’un joueur restes a l’om

Ballon d'Or : Mbappé battu de 28 points par Harry Kane

Nous savons tous que c'est Kylian Mbappé qui méritait le plus le Ballon d'Or. Hélas... la campagne anti-Mbappé orchestré par des petites merdes (comme Rothen, Latour, Dugarry, Acherchour et d'autres), des merdias et des journalistes incompétents... ont eu raison de Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or ne vaut plus rien !... et ce depuis plusieurs années. Les magouilles gangrènent de plus en plus le Football... que ce soit dans la remise des distinctions individuelles, dans les tirages au sort des équipes pour les diverses compétitions et bien sûr chez nos chers hommes en noir.

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

Cette saison, c'est surtout les cartons jaunes pour protéger nos joueurs qui ont manqué (et parfois un rouge, pour un deuxième jaune). Ce laxisme incompréhensible a abouti à la blessure d'Openda, après celle de Fofana, l'année dernière, à la suite d'attentats. La LFP protège malheureusement les bourrins ce qui pénalise les joueurs techniques.

L'OL tient un avant-centre « qui aime ça »

Oui, d'accord avec toi. Autant il est excellent au milieu, autant ce n'est pas un 9.

L1 : L'OL lésé par l'arbitrage, l'OM avantagé, les chiffres sont clairs

ta maman doit etre tellement fiere

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Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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